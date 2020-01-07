Мнение: О тайнах создания Греты Тунберг

Начать можно с главного. Грета Тунберг – вынырнувшая из ниоткуда шведская школьница, климатическая активистка с непростой судьбой и самый влиятельный человек года по версии авторитетного журнала Times – появилась не просто так. Это не демонстрант-одиночка, получившая всемирную известность волею слепого случая, а… грамотный, изощрённый и коммерчески успешный «проект». У которого есть вполне конкретный создатель. Который искусно держится в тени.

По официальной версии, к появлению «эффекта Греты Тунберг» привели три совершенно случайных события. В возрасте 8 лет Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберг впервые услышала про изменение климата на Земле и очень этим впечатлилась. Достигнув 11-летия, она впала в депрессию, и врачи поставили ей диагноз – синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм, что лишь усилило её концентрацию на теме климатических изменений. А в 15 лет она услышала об акции американских школьников, отказавшихся посещать занятия до тех пор, пока не будут приняты повышенные меры безопасности в школах, что якобы подсказало ей идею «школьной забастовки». И через несколько дней Грета вышла к шведскому парламенту со своим знаменитым плакатом Skolstrejk för klimatet. После чего необычную девочку заметили сначала местные, а затем и мировые СМИ – и понеслось…

Согласитесь, это всё слишком прекрасно, чтобы оказаться правдой.

И скептики, в общем, правы.

У проекта «Грета» – минимум двое авторов. Первый – это шведский активист Бо Торен из экологической группы Fossil Free Dalsland, который лично сагитировал Грету Тунберг, подтолкнув её к решительным действиям. Он же подсказал девочке-подростку идею забастовки против изменения климата. И он же вовлёк в проект второго «крестного отца», успешного PR-щика Ингмара Ренцога. Именно ему удалось превратить не совсем обычную девочку в мировую знаменитость.

Для начала Ингмар Ренцог организовал вирусную кампанию в социальных сетях. Сделал трогательное фото маленькой одинокой девочки у огромного бездушного здания, сочинил проникновенный текст.



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Вывел свой пост в топовые позиции на Фейсбуке и в Инстаграме. И продолжил раскручивать тему, используя свои таланты и связи. Благодаря его усилиям, уже первую неделю климатической забастовки, по крайней мере шесть крупных ежедневных газет, а также шведское и датское национальное телевидение взяли интервью у Греты Тунберг. Два шведских партийных лидера «случайно» остановились, чтобы поговорить с ней. Начало было положено.

Дальнейшее стало уже делом техники. Тем более, что «феноменом Греты» заинтересовались влиятельные экологические лоббисты международного уровня, как раз искавшие возможность вдохнуть новую жизнь в набивший оскомину климатический алармизм. Ну а Ингмар Рентцог… начал пожинать плоды.

Уже в ноябре 2018 года, спустя три месяца после начала климатической забастовки, он обратился к руководителям примерно 500 компаний, выпускающих экологически чистую продукцию, с призывом поддержать акцию в обмен на PR. В итоге ему удалось собрать почти 1 млн долл. на развитие своей PR-платформы «We Don’t Have Time». В начале 2019 года Ингмар Рентцог поднял на этом второй миллион долларов.

«Мы хотим построить платформу с современными технологиями. Это не бесплатно, нужно много денег», – бесхитростно сказал он в ответ на обвинения в коммерциализации климатического протеста.

Говорят, узнав о таких сборах, Грета Тунберг страшно разозлилась. Ведь её семье достались лишь крохи от этого золотого дождя – только гонорар за семейные мемуары родителей. И благородная идея оказалась опошленной. Но поскольку в дело ввязались уже другие игроки, более крупные, более влиятельные, «проект» не заглох, а вышел на новую высоту. В итоге Грета Тунберг выступила в ООН…

Дальнейшее уже общеизвестно.

И вот скажите честно, разве кто-то удивлён, узнав правду про Грету?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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