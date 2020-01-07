Власти США начали разработку санкций против Ирака

Соединенные Штаты начали разработку санкций против Багдада в связи с принятием парламентом Ирака резолюции о выводе иностранных войск из республики, информирует The Washington Post.

По сведениям неназванных представителей администрации Дональда Трампа, в Белом доме рассматривается возможность запрета на ведение бизнеса с иракскими деловыми кругами, передает ТАСС.

«Такие шаги станут очень необычным действием против союзника, которого США поддерживали почти 20 лет и потратили на него сотни миллиардов долларов», – отмечает издание. Однако нынешние обсуждения носят предварительный характер, и до конца не ясно, будут ли меры реализованы. По словам одного из источников, Вашингтон намерен немного подождать, чтобы посмотреть, пойдут ли в Багдаде дальше заявлений.

«Ряд экспертов считают, что будет трудно, если не невозможно, ввести санкции без ущерба американским интересам», – информирует издание.

Напомним, в минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

В понедельник, по данным Reuters, возглавляемая США международная коалиция письменно уведомила власти Ирака о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории этой страны. Однако позднее глава Пентагона опроверг сообщение о выводе войск США из Ирака.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях убийства генерала Сулеймани для США.

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