Трамп отказался выводить войска из Ирака

…пока Багдад не заплатит за американскую военную базу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не покинут Ирак, пока Багдад не расплатится за построенную в стране авиабазу, передает Reuters.

По словам Трампа, строительство военной базы в Ираке стоило американским властям миллионы долларов. Кроме того, президент США пообещал наложить на Багдад санкции в случае враждебных действий.

«Мы наложим на них санкции, которых они никогда ранее не видели. Ограничения против Ирана покажутся незначительными по сравнению с этими санкциями», — пояснил Трамп.

Накануне парламент Ирака проголосовал за резолюцию, призывающую к выводу с территории государства любых иностранных войск, в частности контингента, воюющего против запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Сейчас в Ираке находятся более пяти тысяч американских военных.

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По информации Washington Post, на убийстве Сулеймани настаивал госсекретарь Майк Помпео. Издание со ссылкой на источники пишет, что он уговаривал Трампа на эту операцию несколько месяцев. Президент США изменил решение после того, как 27 декабря в результате обстрела американской военной базы погиб гражданский подрядчик.

Источник: Новая газета

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