Samsung представила инновационный вертикальный телевизор Sero

07.01.2020, 7:21, Разное

Samsung подготовила настоящий сюрприз всем поклонникам ее продуктов. На выставку в Лас-Вегас она привезла инновационный телевизор Sero, экран которого имеет вертикальную ориентацию.
В рамках техно-шоу Consumer Electronics (CES 2020), которое традиционно проводится в американской «столице игр», Samsung демонстрирует уникальное устройство с необычными для данного сегмента характеристиками. Так, если все аналогичные аппараты имеют горизонтальную ориентацию, Sero представляет собой вертикальный телевизионный приемник.

Представители южнокорейской компании объясняют такое нетрадиционное решение привычкой молодых людей к просмотру видео со смартфонов. По мнению инженеров Samsung, стриминг видео через «умные» телефоны осуществляется именно в вертикальном положении экрана. Более того, оптимизация популярных приложений для смартфонов также направлена именно на подобный формат. Вертикальный телевизор к тому же получил поддержку технологии NFC для беспроводной коммуникации и передачи данных. Благодаря ей можно вывести на дисплей TV-приемника содержимое с экрана мобильного телефона.

При всей революционности технического решения новинки, не забыли создатели Sero и о поклонниках традиционных устройств, новинку можно легко перевести в традиционный альбомный формат, и смотреть видео, как с обычного телевизора. Кроме того, телевизор будет получать самый разнообразный контент, не ограничивающийся видеохостами. Необычный телевизор уже вскоре сможет выйти на рынки европейских стран и США. В южнокорейских магазинах новинка уже есть в продаже. Пока данных о том, как приняли новинку потенциальные покупатели, нет. В Samsung рассчитывают, что новая модель интерьерных телевизоров сможет покорить сердца поклонников ее девайсов и станет бестселлером.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Samsung подготовила настоящий сюрприз всем поклонникам ее продуктов. На выставку в Лас-Вегас она привезла инновационный телевизор Sero, экран которого имеет вертикальную ориентацию. В рамках техно-шоу Consumer Electronics (CES 2020), которое традиционно проводится в американской «столице игр», Samsung демонстрирует уникальное устройство с необычными для данного сегмента характеристиками. Так, если все аналогичные аппараты имеют горизонтальную ориентацию, Sero […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика