Samsung представила инновационный вертикальный телевизор Sero

Samsung подготовила настоящий сюрприз всем поклонникам ее продуктов. На выставку в Лас-Вегас она привезла инновационный телевизор Sero, экран которого имеет вертикальную ориентацию.

В рамках техно-шоу Consumer Electronics (CES 2020), которое традиционно проводится в американской «столице игр», Samsung демонстрирует уникальное устройство с необычными для данного сегмента характеристиками. Так, если все аналогичные аппараты имеют горизонтальную ориентацию, Sero представляет собой вертикальный телевизионный приемник.

Представители южнокорейской компании объясняют такое нетрадиционное решение привычкой молодых людей к просмотру видео со смартфонов. По мнению инженеров Samsung, стриминг видео через «умные» телефоны осуществляется именно в вертикальном положении экрана. Более того, оптимизация популярных приложений для смартфонов также направлена именно на подобный формат. Вертикальный телевизор к тому же получил поддержку технологии NFC для беспроводной коммуникации и передачи данных. Благодаря ей можно вывести на дисплей TV-приемника содержимое с экрана мобильного телефона.

При всей революционности технического решения новинки, не забыли создатели Sero и о поклонниках традиционных устройств, новинку можно легко перевести в традиционный альбомный формат, и смотреть видео, как с обычного телевизора. Кроме того, телевизор будет получать самый разнообразный контент, не ограничивающийся видеохостами. Необычный телевизор уже вскоре сможет выйти на рынки европейских стран и США. В южнокорейских магазинах новинка уже есть в продаже. Пока данных о том, как приняли новинку потенциальные покупатели, нет. В Samsung рассчитывают, что новая модель интерьерных телевизоров сможет покорить сердца поклонников ее девайсов и станет бестселлером.

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Последнее: Samsung подготовила настоящий сюрприз всем поклонникам ее продуктов. На выставку в Лас-Вегас она привезла инновационный телевизор Sero, экран которого имеет вертикальную ориентацию. В рамках техно-шоу Consumer Electronics (CES 2020), которое традиционно проводится в американской «столице игр», Samsung демонстрирует уникальное устройство с необычными для данного сегмента характеристиками. Так, если все аналогичные аппараты имеют горизонтальную ориентацию, Sero […]