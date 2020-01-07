Польша собралась запретить российскую трактовку исторических событий

Вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска сообщила о планах Варшавы на законодательном уровне запретить российскую трактовку исторических событий.
По словам вице-спикера сейма, законопроект о «пресечении предположительной попытки РФ переиначить историю и клеветы на Польшу» будет представлен на следующем заседании польского парламента, передает РИА «Новости».
«Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно», – сообщила Кидава-Блоньска.
По словам главы фракции партии «Право и справедливость» Рышарда Терлецкого, комитет сейма по внешней политике завершит работу над документом в среду.
Напомним, в конце декабря 2019 года глава правительства Польши Матеуш Моравецкий изложил польскую версию истории ХХ века, в частности он утверждает о якобы существовавшем «союзе Гитлера и Сталина». Так он ответил на заявления Владимира Путина, который назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего поставить Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку.
Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил о начале конфронтации между Россией и Польшей по вопросам истории.
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Последнее: Вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска сообщила о планах Варшавы на законодательном уровне запретить российскую трактовку исторических событий. По словам вице-спикера сейма, законопроект о «пресечении предположительной попытки РФ переиначить историю и клеветы на Польшу» будет представлен на следующем заседании польского парламента, передает РИА «Новости». «Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо […]
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