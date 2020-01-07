Медики назвали 4 ключевых правила защиты от болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера становится все более распространенной среди населения планеты, потому крайне важно вовремя распознать и предотвратить опасный недуг. Медики рассказали о 4 ключевых правилах защиты от тяжелого заболевания.

Фонд исследований болезни Альцгеймера давно ведет работу по предотвращению распространения заболевания и информирует людей о его опасности и методиках предотвращения. Так, чтобы избежать этого нейродегенеративного заболевания, следует изменить свой привычный рацион, отказавшись от «нездорового» питания. Корректируя рацион, следует максимально уменьшить количество потребляемых продуктов, содержащих сахар и простые углеводы. Под эту категорию попадают выпечка из белой муки, белые сорта риса. Последний может вызывать резкое колебание уровня сахара в крови, что приводит затем к воспалениям в мозгу.

Также следует отказаться от так называемых трансжиров, так как они напрямую виновны в старении организма, увеличивая количество свободных радикалов. Если человек хочет защитить свой организм от тяжелого недуга нейродегеративного характера, не стоит питаться в заведениях сетей «быстрой еды». Кроме того, важно вести активный способ жизни, не забывая о регулярных зарядке и физических упражнениях. Это, как утверждают медики, вдвое снижает опасность возникновения заболевания. Такой результат обеспечивается усилением кровотока и приводит к росту количества химических веществ, выполняющих защитную функцию участков головного мозга. В первую очередь, следует выполнять силовые тренировки, как минимум 2 -3 раза в неделю.

Следующее правило гласит, что каждый человек должен как можно больше развивать свои когнитивные функции и способности. Согласно статистике, болезнь Альцгеймера чаще обходит стороной людей, стремящихся к познанию, например, изучающих иностранные языки, разгадывающих кроссворды или другие головоломки, а также обучающихся игре на каких-либо музыкальных инструментах. И, наконец, последний совет – отказаться от курения, если принимать во внимание статистику, то люди старше 65 лет, злоупотребляющие табачными изделиями, заболевают этим тяжелым недугом на 80% чаще.

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Последнее: Болезнь Альцгеймера становится все более распространенной среди населения планеты, потому крайне важно вовремя распознать и предотвратить опасный недуг. Медики рассказали о 4 ключевых правилах защиты от тяжелого заболевания. Фонд исследований болезни Альцгеймера давно ведет работу по предотвращению распространения заболевания и информирует людей о его опасности и методиках предотвращения. Так, чтобы избежать этого нейродегенеративного заболевания, следует […]