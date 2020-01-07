Мнение: Прощание с Сулеймани в Йемене

Прощание с Сулеймани в столице Йемена. В Сане и других городах сотни тысяч людей вышли почтить память иранского героя, скандируя "Смерть Америке! Смерть Израилю".

Для хуситов Сулеймани был одной из главных опор — именно Сулеймани сформировал стратегию, которая превратила "маленькую победоносную войну" Мохаммеда бин Салмана в "Йеменскую Язву", которая истощает главного оппонента Ирана в Персидском заливе, а хуситы из второплановой региональной организации превратились в важный фактор ближневосточной политики (как и задумывал Сулеймани, "Ансар Аллах" превратилась в йеменский аналог ливанской "Хезбаллы", тесно интегрировавшись в йеменские государственные и силовые структуры), так как не только могут свободно атаковать Саудовскую Аравию и ОАЭ, но и при необходимости, наносить удары по танкерам в Красном море.

Поэтому память Сулеймани почтили выпустив несколько баллистических ракет по Саудовской Аравии. Как минимум 3 ракеты упали в провинции Асир. О жертвах и разрушениях пока не сообщается, хуситы говорят, что обстреливали сугубо военные цели.

Интересно, как скоро в шиитской среде появится организация имени Сулеймани.

PS. И еще один примечательный факт. На церемонию прощания с Сулеймани в Тегеране прилетели даже руководители ХАМАС, а это прежде всего суннитская организация. Сулеймани немало сделал для того, чтобы навести мост между шиитской "Хезбаллой" и палестинскими группировками, резонно указывая, что разногласия между суннитами и шиитами это внутреннее дело исламского мира, а главные и актуальные враги это США и Израиль. Визит руководителей ХАМАС в Тегеран лишний раз показывает, что и на этот поприще Сулеймани преуспел. Председатель политического бюро ХАМАС Исмаил Хания отметил, что Сулеймани был великим полководцем-мучеником, который очень много сделал для палестинского народа.

Источник: Colonel Cassad

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