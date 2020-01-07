Захарова сыронизировала над «ошибкой» США в заявлении по Ираку

07.01.2020, 6:37, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерала Марка Милли о том, что сообщение о выводе американских войск из Ирака было опубликовано из-за «ошибки».

«Предлагаю зафиксировать слово «ошибка», а то завтра опять начнут на «русских хакеров» или RT кивать», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, по данным Reuters, в понедельник возглавляемая США международная коалиция письменно уведомила власти Ирака о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории этой страны. Однако позднее глава Пентагона опроверг сообщение о выводе войск США из Ирака. Глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, что письмо о выводе войск США из Ирака является «черновиком», который был обнародован по ошибке.

В минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях убийства генерала Сулеймани для США.



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Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерала Марка Милли о том, что сообщение о выводе американских войск из Ирака было опубликовано из-за «ошибки». «Предлагаю зафиксировать слово «ошибка», а то завтра опять начнут на «русских хакеров» или RT кивать», – написала Захарова на своей странице в соцсети […]

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