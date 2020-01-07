Письменное уведомление о выводе войск США из Ирака объявили «ошибкой»

Глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, что письмо о выводе американских военнослужащих из Ирака является «черновиком», который был обнародован в результате ошибки.
По словам главы КНШ, письмо было «плохо сформулировано», передает ТАСС. «Это письмо – черновик. Это была ошибка, оно не было подписано, его не должны были обнародовать», – приводит слова Милли телекомпания CNN.
Напомним, по данным Reuters, в понедельник возглавляемая США международная коалиция письменно уведомила власти Ирака о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории этой страны. Однако позднее глава Пентагона опроверг сообщение о выводе войск США из Ирака.
Ранее парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях убийства генерала Сулеймани для США.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Болезнь Альцгеймера становится все более распространенной среди населения планеты, потому крайне важно вовремя распознать и предотвратить опасный недуг. Медики рассказали о 4 ключевых правилах защиты от тяжелого заболевания. Фонд исследований болезни Альцгеймера давно ведет работу по предотвращению распространения заболевания и информирует людей о его опасности и методиках предотвращения. Так, чтобы избежать этого нейродегенеративного заболевания, следует […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Один водитель пострадал: в Башкирии столкнулись две легковушки / 19 декабря
- Мнение: Неугомонные… / 7 декабря
- Природное обаяние: Турция для искушенных путешественников / 26 ноября
- Лукашенко как статистическая погрешность / 24 ноября
- Индийские диетологи назвали полезные продукты для здорового питания / 30 декабря
- Цены на нефть обвалились после заявления Саудовской Аравии / 1 декабря
- Зеленский во время прогулки по Киеву записал видео. Рассказал о достижениях за неделю / 25 ноября
- Психологи рассказали о способах борьбы с новогодним стрессом / 22 декабря