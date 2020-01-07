Письменное уведомление о выводе войск США из Ирака объявили «ошибкой»

07.01.2020, 6:05, Новости дня

Глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, что письмо о выводе американских военнослужащих из Ирака является «черновиком», который был обнародован в результате ошибки.

По словам главы КНШ, письмо было «плохо сформулировано», передает ТАСС. «Это письмо – черновик. Это была ошибка, оно не было подписано, его не должны были обнародовать», – приводит слова Милли телекомпания CNN.

Напомним, по данным Reuters, в понедельник возглавляемая США международная коалиция письменно уведомила власти Ирака о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории этой страны. Однако позднее глава Пентагона опроверг сообщение о выводе войск США из Ирака.

Ранее парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях убийства генерала Сулеймани для США.



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