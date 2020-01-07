«Ты боец!»: Билан поздравил Сашу Плющенко с днем рождения

07.01.2020, 6:04, Разное

Семилетнего сына своего продюсера Яны Рудковской с днем рождения поздравил певец Дима Билан. Главное, считает популярный исполнитель, мальчик — прирожденный боец, а с таким мощным характером можно и нужно быть победителем во всем.
Множество поздравлений получил юный наследник союза Плющенко Рудковская. Близкие и знакомые, а также просто поклонники в числе различных пожеланий здоровья и успехов надеются, что все мечты маленького Гном Гномыча, как зовут его в семье, где уже растут три брата, обязательно сбудутся.

Новогоднюю ночь они провели вместе, а сегодня снимок, размещенный в Instagram, сделан в отеле города на Неве. Ледовое шоу «Лебединое озеро», в котором участвует и юный именинник, проходит в Санкт-Петербурге. У настоящих спортсменов и артистов день рождения часто празднуется в работе.



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