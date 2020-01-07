…из-за трансляции на «Матч ТВ» архивной записи во время финала МЧМ по хоккею.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на критику за показ во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой игры 2011 года с участие этих же команд.

«Прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома. Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует», — написала Канделаки.

Накануне сборная РФ проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Игру в прямом эфире транслировал «Первый канал», а «Матч ТВ» в это время показывал финал 2011 года, в котором россияне обыграли канадцев.

Зрители «Матч ТВ» не поняли, что смотрели архивную запись, и стали праздновать победу российской сборной. Так, в победу сборной РФ в финале 2020 года поверили председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, футболист Дмитрий Тарасов и журналисты «Москвы 24», которые опубликовали пост в телеграм-канале телеканала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пошлость невыносимая. Первый канал прервал прямую трансляцию финала молодежного чемпионата мира, не отдав должное ни победителям, ни побежденным

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Прощание с Сулеймани в столице Йемена. В Сане и других городах сотни тысяч людей вышли почтить память иранского героя, скандируя "Смерть Америке! Смерть Израилю".Для хуситов Сулеймани был одной из главных опор — именно Сулеймани сформировал стратегию, которая превратила "маленькую победоносную войну" Мохаммеда бин Салмана в "Йеменскую Язву", которая истощает главного оппонента Ирана в Персидском заливе, […]