«Она себя в зеркало видела?»: Лопес разнесли за нелепый наряд

07.01.2020, 5:51, Разное

6 января в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Золотой глобус» за особые заслуги в области кино и телевидения. На красной дорожке перед фотографами позировали звезды первой величины – Брэд Питт,
Леонардо Ди Каприо, Николь Кидман, Кейт Бланшетт и многие другие.

Внимание поклонников и журналистов привлекла певица Дженнифер Лопес. Знаменитость появилась на публике вместе с возлюбленным – бейсболистом Алексом Родригесом. Для выхода в свет певица примерила пышное платье от Valentino. Главным элементом наряда стал большой бант на груди.

Однако образ актрисы не всем пришелся по вкусу. Многие зрители раскритиковали наряд Дженнифер Лопес, сравнив его с упаковкой рождественского подарка. «Худшее платье, что я видела», «Джен, снимай бант, надень «голое» платье», «Она себя в зеркало видела? Кто ей это подсунул?», – цитирует комментаторов «Комсомольская правда».

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 5 Янв 2020 в 6:29 PST

Отмечается, что актриса была впервые за 20 лет номинирована на премию «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме «Стриптизерши». Однако заветная статуэтка досталась ее коллеге Лоре Дерн за участие в картине «Брачная история».



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Последнее: 6 января в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Золотой глобус» за особые заслуги в области кино и телевидения. На красной дорожке перед фотографами позировали звезды первой величины – Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Николь Кидман, Кейт Бланшетт и многие другие. Внимание поклонников и журналистов привлекла певица Дженнифер Лопес. Знаменитость появилась на публике вместе с возлюбленным […]

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