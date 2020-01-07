США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

07.01.2020, 5:37, Новости дня

Соединенные Штаты отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для посещения запланированного на четверг заседания Совета Безопасности ООН, сообщил неназванный американский чиновник.

По данным Reuters, США решили отказать главе МИД Ирана в визе в связи с усилением напряженности между двумя странами, передает ТАСС.

Накануне глава МИД Франции не исключил начала новой войны на Ближнем Востоке из-за разногласий Ирана и США.

Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны. Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях убийства генерала Сулеймани для США.



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Последнее: Соединенные Штаты отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для посещения запланированного на четверг заседания Совета Безопасности ООН, сообщил неназванный американский чиновник. По данным Reuters, США решили отказать главе МИД Ирана в визе в связи с усилением напряженности между двумя странами, передает ТАСС. Накануне глава МИД Франции не исключил начала новой войны […]

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