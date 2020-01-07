Мнение: Сирт

Сообщается о том, что бандформирования Халифы Хафтара захватили часть города Сирт и его морской порт. Боевики из ополчения Мисураты отошли и фактически без боя сдали ряд позиций.

История борьбы за Сирт — это история жесткого противостояния племени каддафа (выходцем из которого был Брат-Лидер) и вольного города Мисураты. Сирт — родовое гнездо каддафа, Мисурата — город-поселение выходцев из Египта (собственно, само название Мисурата происходит от арабского Миср-Египет), который затем стал базой Османской империи на побережье. Война 11 года стала одним из эпизодов вековой вражды двух ливийских городов, который закончился взятием Сирта ополчением Мисураты.

После 11 года племя каддафа во многом повторило историю суннитского меньшинства Ирака, которое, будучи деклассированным и выброшенным на социальную обочину, стало ресурсной базой Исламского государства. Ливийский ИГИЛ укомплектован во многом как раз выброшенными на обочину бывшими соплеменниками Каддафи, что должно вызывать неслабый слом мозга у немногочисленных фанатов ливийского каудильо. Да, именно соплеменники Каддафи и стали страшными игиловцами. И именно ливийский ИГИЛ сегодня практически в полном составе союзничает с ЛНА Хафтара, просто потому что его враг Мисурата — союзник Триполи, с которым воюет вполне официальный агент ЦРУ и друг Кремля Хафтар.

Возникла любопытная ситуация: если в Сирии Кремль весь из себя воевал с международным терроризмом в лице Исламского государства, то в Ливии он фактически союзник ИГИЛ, будучи союзником Халифы Хафтара. Любопытные зигзаги — но если ты лезешь в чужие разборки, то по-иному не бывает.

Впрочем, таких головоломок на Ближнем Востоке выше крыши — пока российская общественность оплакивает безвременную кончину великого генерала Сулеймани, она даже не догадывается, что в Ливане Сулеймани был союзником и личным другом местного террориста Мугнии, который причастен к захвату четырех советских граждан и лично расстрелял одного из них. Мало того, Сулеймани всегда пускал скупую слезу, вспоминая своего друга и славные дела, которые совершал с ним. Но общественности на это наплевать — в телевизоре сказали, что Сулеймани — наш лучший друг, а потому прочь сомнения.

Но к Сирту. Сирт берут отряды племенного ополчения каддафа, которое в свое время поголовно принесло присягу халифу Аль-Багдади. Фактически Сирт вернется под контроль Исламского государства — но по понятным причинам, на этом щекотливом моменте российская пропаганда постарается не заострять внимание. Президент Путин заявил, что мы победили ИГИЛ, потому какой ИГИЛ? О чем вы?

Кремль, союзничая с одними террористами в их борьбе против других террористов, постоянно будет попадать в щекотливые ситуации. Единственный вариант, как избежать неловких вопросов — это давать скупую и минимальную информацию о происходящем. Благо, российскому обывателю в целом глубоко наплевать, как там дела у ливийцев.

Источник: Эль Мюрид

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