УАЗ опубликовал в Сети подробности о замене «Патриота» «Русским Прадо»

Компания УАЗ пояснила в Сети о подробностях замены устаревшего «Патриота». «Русский Прадо» является новым внедорожником от отечественного производителя.

В апреле 2018 года стало известно, что предприятие собирается представить новинку. «Русский Прадо» заменил старый автомобиль, из-за чего на него обратили особое внимание. Журналисты разместили на просторах Сети все новости касаемо русской машины. Ее экстерьер претерпит серьезные изменения в сравнении с «Патриотом». Авто оснастят более плавными линиями кузова, открывающимися вверх дверьми багажника, изящными фарами. Для новинки от УАЗ создадут другую платформу, которую можно будет применить для комплектации пикапа и других модификаций.

«Русский Прадо» порадует поклонников компании последними техническими особенностями, в том числе электроподъёмниками стекол и электронным голосовым помощником. За основу силового агрегата взяты обновленные моторы от «Патриота». Кроме этого, автомобиль получит 2,3-литровый бензиновый двигатель, мощностью 180 лошадиных сил. Также представят варианты с 2,2-литровым турбодизелем на 145 лошадиных сил. Базовую модель внедорожника оснастят 5-ступенчатой МКПП, однако в премиальной версии будет 6-ступенчатая механика.

Также обещают выпустить машины с 6-ступенчатой коробкой-автоматом. Предварительная цена за новинку составит около 1,5 млн рублей.

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