Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Петербурге икону

Президент РФ Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору Санкт-Петербурга икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.

В течение более чем получаса президент вместе с другими верующими принимал участие в ночной божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему в подарок икону, передает ТАСС.

В ответ президент получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери.

Перед тем, как покинуть Спасо-Преображенский собор, Путин поздравил верующих. «Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом, будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое», – сказал президент.

Напомним, в полночь Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.

В прошлом году Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге икону «Господь Вседержитель».

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Последнее: Президент РФ Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору Санкт-Петербурга икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми. В течение более чем получаса президент вместе с другими верующими принимал участие в ночной божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему в подарок икону, передает ТАСС. В ответ президент получил […]