Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Петербурге икону

Президент РФ Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору Санкт-Петербурга икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.
В течение более чем получаса президент вместе с другими верующими принимал участие в ночной божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему в подарок икону, передает ТАСС.
В ответ президент получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери.
Перед тем, как покинуть Спасо-Преображенский собор, Путин поздравил верующих. «Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом, будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое», – сказал президент.
Напомним, в полночь Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
В прошлом году Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге икону «Господь Вседержитель».
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Последнее: Президент РФ Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору Санкт-Петербурга икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми. В течение более чем получаса президент вместе с другими верующими принимал участие в ночной божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему в подарок икону, передает ТАСС. В ответ президент получил […]
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