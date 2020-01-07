Мнение: Войска Хафтара взяли Сирт

На фоне вязкой борьбы на окраинах Триполи войска Хафтара добились крупной военной победы в Сирте.

Сегодня по заявлению командования ЛНА полностью освобожден родной город Муаммара Каддафи — Сирт, который некоторое время также был столицей ливийского вилаята ИГИЛ.

Если ИГИЛ выбивали из Сирта более полугода, то Хафтар фактически захватил город за один день, что намекает на то, что часть местных сил банально переметнулись на его сторону, фактически сдав город, а основные силы ПНС и боевиков из Мисураты спешно отступили по западной дороге.

Что примечательно, в освобождении города принимали участия отряды каддафистов под зелеными флагами Джамахирии. В городе были захвачены военные трофеи, включая турецкие бронеавтомобили.Также взята авиабаза ВВС Ливии Гардабия, которая в среднесрочной перспективе может быть использована для обеспечения действий ВВС ЛНА в западной Ливии.



На потере Сирта неприятности ПНС не закончились. Войска начали драп в направлении Мисураты и уже сегодня войска ЛНА существенно продвинулись вдоль побережья Средиземного моря.

Как ни смешно, но это крупнейшая военная победа Хафтара со времен начала наступления ЛНА на Триполи. При этом даже штурма как такового не было.

Туркам надо поторопиться, причем помимо проблемного фронта к югу от Триполи, появляется угроза Мисурате.



Скорее всего ПНС попробует организовать оборону в районе дорожной развязки у побережья, но перспективы длительной успешной обороны тут весьма низки — полевых укреплений по сути нет, тяжелой техники не хватает, авиация ЛНА господствует в воздухе, местность откровенно не благоприятствует обороне.

Если же тут ПНС не удержится, то Сарадж потеряет все, что находится южнее перекрестка, а реальную оборону получится организовать лишь на ближних подступах к Мисурате. Конечно, если турки перебросят сюда свои регулярные войска с тяжелой техникой и обеспечат работу ударных БПЛА, то ситуация может измениться. Плюс нельзя исключать попыток применения турецкого флота, который способен наносить удары по наступающим вдоль побережья войскам Хафтара. Так что в дальнейших событиях есть определенная интрига.

Источник: Colonel Cassad

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