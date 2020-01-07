Oppo Find X2 выпустят без фронтальной подэкранной камеры

07.01.2020, 5:04, Разное

Новый смартфон Find X2представят без фронтальной камеры под экраном. Об этом рассказал вице-президент компании Oppo Шен Йирен.
Ранее корпорация собиралась порадовать публику гаджетом еще год назад, однако эти планы сорвались. Представители Oppo хотели создать флагман, одним из основных преимуществ которого была бы передняя подэкранная камера, вот только и этого фирма не достигла. В Oppo отметили: комплектация смартфона с указанной камерой сопровождается серьезными проблемами, из-за чего покупатели могут не ожидать наличия технологической функции в Find X2.

В магазинах модель появится до конца марта 2020 года. Согласно предположениям, в мобильное устройство установят процессор Qualcomm Snapdragon 865. Также оно будет поддерживать 50-ваттную оперативную зарядку под названием SuperVOOC.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Новый смартфон Find X2представят без фронтальной камеры под экраном. Об этом рассказал вице-президент компании Oppo Шен Йирен. Ранее корпорация собиралась порадовать публику гаджетом еще год назад, однако эти планы сорвались. Представители Oppo хотели создать флагман, одним из основных преимуществ которого была бы передняя подэкранная камера, вот только и этого фирма не достигла. В Oppo отметили: […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика