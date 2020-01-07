Le Figaro — в 2020 году Евросоюзу придётся выбирать между перестройкой и гибелью

В 2020 году для Евросоюза наступит «момент истины»: ему придётся либо измениться и подстроиться под вызовы времени, либо исчезнуть, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавере. Как пишет журналист, если раньше основой единой Европы был общий рынок, то в новом веке ею должны будут стать «суверенность и безопасность».



Reuters

«Европейский парадокс» ещё никогда не был так очевиден, как сейчас, в начале 2020 года: мир XXI века, в котором «доминируют империи и системные риски», отчаянно нуждается в единой Европе, однако именно теперь Евросоюз оказался в самом «беспомощном и раздробленном» состоянии за всю свою историю, пишет колумнист Le Figaro Николя Бавере. По мнению журналиста, если ЕС в течение наступающего десятилетия не проведёт радикальные внутренние преобразования, ему будет грозить распад.

Как подчёркивает Бавере, перед Брюсселем стоит множество вызовов, включая всё ускоряющееся старение населения, на фоне которого из-за «хаоса» на Ближнем Востоке и в Африке растёт вероятность «массового притока людей» на европейский континент, продолжающуюся «японизацию» европейской экономики, которая по-прежнему показывает слабый рост, и потеря геополитических позиций в связи с кризисом в НАТО и отступлением Вашингтона от своих обязательств в рамках альянса. Единая Европа оказалась «уязвимой и безоружной» и перед исламизмом, который продолжает распространяться в Африке, и перед «авторитарно-демократическими странами» вроде Китая, РФ и Турции, которые всё чаще прибегают к военным вмешательствам, сетует французский журналист.

По мысли Бавере, Еврокомиссии, которую теперь возглавляет Урсула фон дер Ляйен, предстоит перейти от «вдохновляющих слов к спасительным делам» и вернуть Европе силу, опираясь на четыре основных приоритета.



Первым из этих приоритетов должна стать «защита нажитого» в плане экономики — включая мощный рынок, евро и Шенгенскую зону, пишет Бавере. Как рассуждает обозреватель Le Figaro, капиталистические системы американского и азиатского образца поражены протекционизмом, антиглобализмом и засильем крупных корпораций, и Европе в таком контексте необходимо изменить правила конкуренции и задуматься о том, как защитить не только своих потребителей, но и свои предприятия, активы, технологии, данные и, наконец, таланты. Евро сумел пережить кризис начала 2010-х годов, но для сохранения его стабильности ЕС будет необходимо как можно скорее добиться интеграции в банковской и финансовой сферах, считает автор. Что же касается Шенгенской зоны, её сохранение — как и способность ЕС не потерять доверие собственных граждан и его устойчивость к популизму — будет зависеть от того, как успешно Европа справится с миграционным кризисом, а значит Брюсселю следует в первую очередь восстановить контроль над внешними границами, убеждён журналист.



Второй приоритет вытекает из первого: результатом «защиты нажитого европейской интеграцией» должен стать «новый экономический и социальный договор», и если ключом к экономическому росту является эффективная борьба против неравенства, то стабильность общества неотделима от экологической стабильности, убеждён Бавере. По этой причине Европа должна решительно занять место лидера в борьбе против климатических изменений, считает журналист.



Третьим приоритетом для Брюсселя Бавере считает необходимость «постепенно утверждать свою стратегическую независимость, прежде всего — от США». ЕС нужно создать единые оборонные структуры для борьбы с терроризмом, защиты ключевой инфраструктуры, операций в киберпространстве и защиты внешних границ континента, поясняет он.



Наконец, Европе следует предложить демократическим государствам мира создать «новый альянс для защиты политической свободы, который бы не зависел от одних только США», говорится в статье. Целью этого альянса должно стать обеспечение многополярности в торговле, вопросах ядерного разоружения и экологии, пишет Бавере.



«Покончив с собой в ходе двух мировых войн, Европа с пятидесятых годов прошлого века перестроила себя на основе мира между Францией и Германией, законности и рынка, — подытоживает обозреватель Le Figaro. — Теперь же для неё снова наступил момент истины: она либо вновь перестроит себя в течение следующего десятилетия на базе суверенности и безопасности, либо будет вынуждена отказаться от свободы и от единства».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Новый смартфон Find X2представят без фронтальной камеры под экраном. Об этом рассказал вице-президент компании Oppo Шен Йирен. Ранее корпорация собиралась порадовать публику гаджетом еще год назад, однако эти планы сорвались. Представители Oppo хотели создать флагман, одним из основных преимуществ которого была бы передняя подэкранная камера, вот только и этого фирма не достигла. В Oppo отметили: […]