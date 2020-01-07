Пошлость невыносимая

Первый канал прервал прямую трансляцию финала молодежного чемпионата мира, не отдав должное ни победителям, ни побежденным.

Это история не про хоккей, а про страну. Про страну, нынешние идеологи которой признают только одно слово, окончательно его опошлив. Это слово — победа. Оно как шампур, на который нанизывается все, что угодно, и что выгодно власти. Власть думает, что народ должен видеть и слышать только про победы. Слово «поражение» если совсем не исключено из лексикона, то должно максимально затушевываться.

Первый канал традиционно и бесцеремонно забирает спортивные трансляции, которые обязаны повысить градус патриотизма. Если что-то идет не так, то эфирную сетку срочно переверстывают, как было недавно с лыжными спринтерскими гонками. Не оправдали россияне ожиданий — не будет запланированной трансляции. Про поражения рассказывать неинтересно.

И кто сказал этим деятелям, что наша хоккейная молодежная сборная непременно выиграет у Канады в финале?

Она что, победным маршем проходит каждый такой новогодний турнир? Вовсе нет, с камбэка девятилетней давности в Баффало титулов нет, да и в финал давненько не выходили. А сейчас в Чехии рекордная сухая победа над сборной Канады на групповом этапе разве дала основания считать, что и в финале будет то же самое? Разве было непонятно, что результат непредсказуем, и случиться может всякое?

Случилось то, что случилось. Да, симпатичная, боевитая и самоотверженная команда Валерия Брагина могла выиграть золото, до которого оставалось всего ничего. Да, подвела дисциплина, и не в первый раз, но в самый неподходящий момент. Да, канадцам немного повезло с рикошетом, после которого они воспрянули духом. Но ведь нельзя было не заметить и не оценить, что молодые «Кленовые листья» совершили не менее впечатляющий камбэк, чем тот, которым у нас продолжают восхищаться девять лет подряд. Тогда в финале Панарин с Тарасенко и компанией начали отыгрываться после безнадежных, казалось бы, 0:3, с начала третьего периода. А нынче канадцы уступали две шайбы в середине третьего периода. И превозмогли, и победили.

Через пару секунд после финальной сирены комментаторы Первого торопливо попрощались со зрителями, и новогодний праздник продолжился «Вечерним Ургантом». Ни в чем не повинным Ваней прервали катарсис, который, будь мы нормальной страной с нормальным Первым телеканалом, следовало пережить. Да, всем вместе. Со слезами на глазах, если хотите. Воздав должное и победителям, и побежденным.

В душу плюнули не только зрителям, но и нашим пацанам, которые отдали игре все, что могли.

«Не смогли» не означает, что их высокую драму нельзя было не показать и пережить вместе с ними. Но, очевидно, теперь считается, что народ к этому не готов. Что он уже переориентирован и переформатирован. Что ничего, кроме победы, его уже не устроит, а праздник портить нельзя.

Доехали. Не удивлюсь, если ребята из этой сборной России, которые еще не в Северной Америке, скоро там окажутся. Полагаю, случившееся их еще больше подтолкнет к перемене мест. А отдуваться пришлось, как водится, «Матч ТВ» — этот канал в подобных случаях выступает в роли зализывателя ран. Он и показал эпизод с награждением серебряных призеров. Но было уже поздно.

Владимир Мозговой

обозреватель «Новой»

ОТ РЕДАКЦИИ

Вечером 5 января, на месте прямого эфира с финала молодежного ЧМ по хоккею «Матч ТВ» показал архивное видео победы россиян над канадцами на этом же турнире в 2011 году. Это вызвало дополнительную путаницу среди зрителей: многие болельщики начали поздравлять российскую команду в соцсетях.

Источник: Новая газета

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