В Турции оценили возможность вооруженного столкновения с Россией в Ливии

07.01.2020, 4:26, Новости дня

Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик исключил возможность вооруженного столкновения РФ и Турции в Ливии.

По словам Челика, турецкие военные в Ливии «будут обучать те силы, которые желают защищать законное правительство», передает РИА «Новости».

«Мы не находимся в Ливии как оккупанты. Нет речи о том, что может произойти столкновения с Россией, которая поддерживает Хафтара», – сообщил пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Напомним, 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отправке турецких военных в Ливию. В Кремле отмечали, что вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию конфликта.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении Турции вмешаться в конфликт между Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и Правительством национального согласия Ливии Фаиза Сараджа.



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