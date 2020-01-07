Мнение: Всадники Апокалипсиса?

Судя по фотографиям с похорон, мертвый генерал Касем Сулеймани вполне может стать для США куда большей головной болью, чем живой…

Ирак уже попросил США «с вещами на выход». Правда Трамп заявил, что США не покинут Ирак, пока Багдад не расплатится за построенную в стране авиабазу. Можно подумать, что Ирак просил США построить эту базу…

В общем, неспокойно в мире… И запах событий последних дней – откровенно скверный. Будто бы все ближе и ближе всадники Апокалипсиса…

Или мне это только кажется? Пошумит Ближний Восток, да успокоится, угомонится? Все утрясется, уляжется?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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Последнее: Судя по фотографиям с похорон, мертвый генерал Касем Сулеймани вполне может стать для США куда большей головной болью, чем живой… Ирак уже попросил США «с вещами на выход». Правда Трамп заявил, что США не покинут Ирак, пока Багдад не расплатится за построенную в стране авиабазу. Можно подумать, что Ирак просил США построить эту базу… В […]