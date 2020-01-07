Дана Борисова пожаловалась на безразличие дочери: «Мама кругом виновата»

07.01.2020, 4:04, Разное

Дана Борисова пожаловалась поклонникам в Instagram на безразличие со стороны дочери Полины. По словам звездной матери, она опять во всем виновата.
Публика до сих пор следит за развитием ситуации в семье знаменитости. Перед Новым годом она заявила, что экс-муж ворвался к ней в квартиру с полицией и медиками, забрав дочь. Максим Аксенов обвинил Дану Борисову в употреблении запрещенных веществ и заявил о намерении лишить бывшую супругу родительских прав. Тем не менее, светская львица сдала соответствующий тест, результаты которого показали, что она ничего не принимает. Вот только отношения с дочерью были испорчены. Сейчас телеведущая отдыхает на острове Самуи и демонстрирует подписчикам сюжеты из отпуска.

Знаменитость показала фолловерам фрагмент ее переписки с 12-летней наследницей, по котором видно, что ребенок не отвечает на ее сообщения. «Мама кругом виновата», — пожаловалась Борисова на безразличие подростка. Дочь представительницы шоу-бизнеса также имеет свой аккаунт в соцсети, где после недавнего скандала написала, что ее мать отправляется в центр реабилитации «из-за старых новых проблем».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Дана Борисова пожаловалась поклонникам в Instagram на безразличие со стороны дочери Полины. По словам звездной матери, она опять во всем виновата. Публика до сих пор следит за развитием ситуации в семье знаменитости. Перед Новым годом она заявила, что экс-муж ворвался к ней в квартиру с полицией и медиками, забрав дочь. Максим Аксенов обвинил Дану Борисову […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика