Дана Борисова пожаловалась на безразличие дочери: «Мама кругом виновата»

Дана Борисова пожаловалась поклонникам в Instagram на безразличие со стороны дочери Полины. По словам звездной матери, она опять во всем виновата.

Публика до сих пор следит за развитием ситуации в семье знаменитости. Перед Новым годом она заявила, что экс-муж ворвался к ней в квартиру с полицией и медиками, забрав дочь. Максим Аксенов обвинил Дану Борисову в употреблении запрещенных веществ и заявил о намерении лишить бывшую супругу родительских прав. Тем не менее, светская львица сдала соответствующий тест, результаты которого показали, что она ничего не принимает. Вот только отношения с дочерью были испорчены. Сейчас телеведущая отдыхает на острове Самуи и демонстрирует подписчикам сюжеты из отпуска.

Знаменитость показала фолловерам фрагмент ее переписки с 12-летней наследницей, по котором видно, что ребенок не отвечает на ее сообщения. «Мама кругом виновата», — пожаловалась Борисова на безразличие подростка. Дочь представительницы шоу-бизнеса также имеет свой аккаунт в соцсети, где после недавнего скандала написала, что ее мать отправляется в центр реабилитации «из-за старых новых проблем».

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Последнее: Дана Борисова пожаловалась поклонникам в Instagram на безразличие со стороны дочери Полины. По словам звездной матери, она опять во всем виновата. Публика до сих пор следит за развитием ситуации в семье знаменитости. Перед Новым годом она заявила, что экс-муж ворвался к ней в квартиру с полицией и медиками, забрав дочь. Максим Аксенов обвинил Дану Борисову […]