Мнение: Две логики

Иран завил о полном выходе из всех ограничений, которые существовали в отношении его ядерной программы. Заявление расценивается как угроза Ирана начать развивать военную программу, целью которой является создание боевых ядерных зарядов. И вот здесь есть нюанс. Возможно, даже несколько.

Само по себе ядерное оружие оружием на самом деле не является. Стратегическое уж точно. Оперативно-тактическое и тактическое — тут, конечно, вопрос, но пока прецедентов его применения в практике ведения боевых действий не существует, а потому сказанное относится и к ним.

Ядерное оружие — это политический фактор сдерживания. Угроза. То, что никто в здравом уме никогда не приведет в действие. Причем угроза крайне специфическая. Пока никто не создавал ядерное оружие впрок" — оно всегда создавалось симметрично в ответ на аналогичную или сопоставимую угрозу. Своеобразная дуальная пара, главное назначение которой — обнулить аналогичную угрозу. Свести баланс угроз в ноль.

Ядерное оружие СССР создавалось как ответ на угрозу со стороны НАТО — точнее, США. Ядерная программа Пакистана — против симметричной угрозы Индии. Ядерное оружие Китая до сих пор является чисто региональной угрозой и уравновешивает опасность, исходящую от тихоокеанских баз США (включая Японию) и американского флота. Кстати, именно поэтому стратегическая триада существовала лишь у двух стран мира — США и СССР. У других ядерных стран были другие противники, против которых они и создавали свои арсеналы.

Пожалуй, единственная страна, обладающая ядерным оружием, у которой нет аналогичного противника — это, конечно, Израиль. Но отсутствие ядерного оружия у враждебного ему арабского окружения уравновешивается другим страшным оружием — "маткой арабской женщины" (по меткому выражению Ясира Арафата). Выполняется условие — одна угроза обнуляет другую.

"Впрок" никто ядерное оружие не создает. Просто нет смысла — расход ресурсов колоссальный, эффективность нулевая.

Возникает вполне справедливый вопрос — против кого будет создаваться ядерное оружие Ирана, которое должно уравновесить перечень неприемлемых для него угроз и создать их нулевой баланс? И ответа нет, так как реальный противник Ирана — США — обладает абсолютно несопоставимым по мощи и возможностям ядерный потенциалом, который Иран никогда создать не сможет по определению. Запасной вариант — Израиль, но смысл ядерного оружия — гарантии взаимного уничтожения, которые в данном случае взаимным не являются, учитывая, что союзником Израиля являются США, против которых у Ирана угрозы нет и быть не может. Не выполняется ключевое условие наличия ядерного оружия, а потому — есть оно или нет, никакой роли не играет.

И вот этот момент — отсутствие дуальной пары для иранского ядерного оружия — делает военную ядерную программу Ирана изначально бессмысленной. Собственно, Иран, пока еще обладал относительно вменяемой повесткой и политикой, неоднократно заявлял, что его ядерная программа не имеет военной составляющей. Что было совершенно логично и разумно. И скорее всего, истинно. США при Обаме ввели ядерные санкции против Ирана совершенно необосновано, имея перед собой цели, к региональной безопасности не имеющие никакого отношения. Общество постправды, в котором сегодня живет весь Запад, вполне удовлетворилось аргументами на уровне банальной демагогии — раз есть ядерная программа, значит, Иран будет создавать ядерную бомбу. Одно из другого совершенно не вытекает, но кого интересует формальная логика?

Однако сегодня ситуация изменилась. США, преследуя текущие задачи, заложили противоречие, которое теперь вырывается из-под контроля. Та же история, что и с Ираком — разгром Саддама Хусейна в первую иракскую войну был логичен и обоснован, однако вторая война стала стратегической ошибкой, стратегическим просчетом, следствием чего и стала катастрофа регионального масштаба.

Ядерная сделка с Ираном грозит превратиться еще в один подобный просчет. Иран "до сделки" еще имел какой-то вменяемый вид и относительную договороспособность просто потому, что его политику определял политический класс. Специфический, весьма некомфортный в плане договороспособности, но системный политический класс. Введенные санкции привели к тому, что политика Ирана перешла из рук ее политической элиты в руки генералов КСИР, и буквально в последние пять лет Иран стремительно превратился в полноценное террористическое государство. Политическая элита Ирана утратила власть, которая перетекла к КСИР.

Проблема любой силовой структуры в том, что без контроля над ней со стороны политиков она очень быстро преращается либо в криминальную, либо в террористическую группировку с неограниченными возможностями и полномочиями. Первый вариант мы наблюдаем в России, второй — в Иране.

И вот теперь угроза создания ядерного оружия выходит за рамки нормальной логики. Логика террориста принципиально отличается от логики политика. Так же, как криминальные боссы, даже обладая государственными постами, никогда не будут государственниками — они все равно остаются уголовниками и бандитами. Со своим специфическим целеполаганием, бесконечно далеким от нормального.

Нынешний Иран — Иран под контролем террористической организации КСИР — сегодня может пойти на создание ядерного оружия, но оно в руках террористов будет иметь принципиально иной функционал, чем в руках "обычного" государства. Это и есть ключевая угроза текущего момента. Пока еще террористы ядерным оружием не обладали нигде и никогда, а потому ни у кого нет и не может быть ответа на такую ситуацию.

Повторюсь: "ядерная сделка" — это целиком и полностью вина США, и наверное, единственная стратегическая ошибка Барака Обамы, который просто не смог просчитать последствий вполне разумных, казалось бы, решений. Так же, как никто не мог представить себе, что насильственное внедрение западной демократии в Ираке приведет к геноциду суннитов и появлению ИГИЛ. Все повторилось теперь и с Ираном — США заложили основу для возникновения нового ИГИЛ. Но в отличие от первого у нынешнего уже есть свое государство. Ему не нужно его создавать.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Иран завил о полном выходе из всех ограничений, которые существовали в отношении его ядерной программы. Заявление расценивается как угроза Ирана начать развивать военную программу, целью которой является создание боевых ядерных зарядов. И вот здесь есть нюанс. Возможно, даже несколько. Само по себе ядерное оружие оружием на самом деле не является. Стратегическое уж точно. Оперативно-тактическое и […]