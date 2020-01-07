МИД Украины отреагировал на планы Меркель совершить визит в Москву

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на планы федерального канцлера Германии Ангелы Меркель совершить рабочий визит в Москву.

По словам пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, украинская сторона якобы находится в тесном контакте с немецкими коллегами и координирует шаги по реализации минских договоренностей, передает РИА «Новости».

«Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения РФ к выполнению ее обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже», – сообщила Зеленко.

«Мы ценим, что правительство ФРГ и лично канцлер поддерживает наше государство в отстаивании своей территориальной целостности и государственного суверенитета», – добавила пресс-секретарь МИД Украины.

Накануне Кремль анонсировал рабочий визит Меркель в Москву.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о главной теме предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.





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Последнее: Министерство иностранных дел Украины отреагировало на планы федерального канцлера Германии Ангелы Меркель совершить рабочий визит в Москву. По словам пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, украинская сторона якобы находится в тесном контакте с немецкими коллегами и координирует шаги по реализации минских договоренностей, передает РИА «Новости». «Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным […]