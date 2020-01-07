«Чей Крым?» В Киеве во время лекции российского блогера задержали двух активистов

07.01.2020, 3:54, Новости дня

6 января в Киеве во время лекции российского блогера Александры Митрошиной задержали двух активистов общественного движения «Відсіч» – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. Об этом сообщается на странице движения в Facebook.

В «Відсічі» утверждают, что активистов задержали за вопрос «Чей Крым?», заданный Митрошиной. 

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Posted by Відсіч on Esmaspäev, 6. jaanuar 2020

Судя по прямому эфиру в Facebook, который вела «Відсіч» во время встречи, блогер не ответила на этот вопрос, но подтвердила, что была в аннексированном Россией Крыму в 2017 году. По ее словам, она летала туда на самолете.

Posted by Відсіч on Esmaspäev, 6. jaanuar 2020

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что правоохранители выехали на место, получив сообщение о конфликте. 

«По столичной полиции по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что на улице Казацкая неизвестные конфликтуют и высказываются нецензурной бранью. На замечание полицейских и законные требования прекратить свои действия лица не реагировали. Их было неоднократно предупреждено о задержании в случае невыполнения законных требований. В результате двух граждан, которые нарушали общественный порядок, патрульные доставили в Голосеевское управление полиции», – заявили в полции. 

Согласно сообщению, в отделении на задержанных составили административные протоколоы о мелком хулиганстве и отпустили. 

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Posted by Поліція Києва on Esmaspäev, 6. jaanuar 2020

Активисты сообщили, что Овчаренко и Кальницкий находились в отделении около трех часов. 

Позже Митрошина в Telegram написала, что не поддерживает аннексию Россией Крыма. 

Александра Митрошина – российский общественный деятель, писательница, журналистка, радиоведущая и блогер. Она известна также как активистка-феминистка, основательница и сторонник движения #ЯНеХотелаУмирать, целью которого является борьба с домашним насилием. По данным «Крым.Реалии», блогер сотрудничала с телеканалом «Россия 1». 

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 6 января в Киеве во время лекции российского блогера Александры Митрошиной задержали двух активистов общественного движения «Відсіч» – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. Об этом сообщается на странице движения в Facebook. В «Відсічі» утверждают, что активистов задержали за вопрос «Чей Крым?», заданный Митрошиной.  Не минуло й півроку, як наша нова Національна поліція України затримує нашого […]

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