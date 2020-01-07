Мнение: США «по ошибке» объявили о выводе войск из Ирака

Легкая клоунада.

1. Сегодня послу США в Ираке были официально переданы требования к американским войскам покинуть Ирак. МО Ирака также потребовало от США покинуть территорию Ирака, правда с оговоркой, что они могут продолжить "образовательные и тренировочные программы".

2. Несмотря на то, что Трамп и Помпео вчера рассказывали, что они не хотят уходить, в адрес министерства обороны Ирака поступило официальное письмо от командования американских войск в Ираке о том, что готовится вывод американских войск в течение нескольких недель.

3. Письмо подписал бригадный генерал морской пехоты Уильям Сили. Само решение обосновывается "уважением решения парламента Ирака". И как стало ясно позднее, это не фейк.

4. Глава Пентагона Эспер дезавуировал письмо подписанное Сили, заявив, что иракцам "по ошибке" отправили черновой вариант письма и окончательное решение об уходе еще не принято.

5. Глава объединенного комитета начальников штабов Милли заявил, что публикация этого письма "была ошибкой", чем еще раз подтвердил его подлинность. То есть в черновике решение о выводе принято, но его "ошибочно" распространили раньше времени.

6. На фоне этого цирка в Палате представителей готовится голосование за законопроект, который запретит Трампу предпринимать агрессивные действия против Ирана без одобрения Конгресса США.

7. Также стоит отметить, что срочно подал в отставку посол США в Афганистане, а также начальник штаба главы Пентагона Эспера.



Эспер и Милли пытаются объяснить, что происходит с американской политикой в Ираке.



Твое лицо, когда Пентагон заявлет про "уважение суверенитета Ирака".

Источник: Colonel Cassad

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