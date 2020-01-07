Знаменитая актриса призвала оставить Загитову в покое

07.01.2020, 3:37, Разное

Артистка заметила, что об Алине уже было сказано столько всего, что в дальнейшем высказываться о девушке уже просто глупо. Кроме того, Ермошкина высказала мнение, что когда спортсменов критикуют те, кто сам весьма далек от спортивной тематики, это выглядит несколько комично.

«После заявления Алины Загитовой о приостановке своей спортивной карьеры не высказался только ленивый. На мой взгляд, большинство этих суждений и осуждений, особенно среди людей, к спорту отношения не имеющих, – из пустого в порожнее», – подчеркнула знаменитость.

Она добавила, что Загитова внесла значительный вклад в российское фигурное катание, за что ее можно только похвалить. Марина также подчеркнула, что как и для любого человека, который всерьез увлечен делом своей жизни, Алине решение покинуть ледовые арены далось весьма непросто. Скорее всего, девушка очень сильно переживала по этому поводу.

«Как правильно заметил Ягудин, следовать за спортсменом – это выбор фанатов. А ее выбор, раз он таков, очевидно, имеет серьезные основания. Я считаю, что пора оставить в покое девушку, которая в праве выбирать, что и когда ей делать в жизни, она никому ничем не обязана, и спорту тоже», – высказалась Марина Ермошкина.

«Большой спорт, как мне кажется, гораздо жестче, чем тот же шоу-бизнес, и, возможно, реальные причины мы так и не узнаем, но что-то мне подсказывает, что Алину к этому решению подтолкнули определенные обстоятельства. И я верю, что придет время, и она вернется в спорт, а  будет ее тренировать Этери Тутбердизе или кто-то другой, покажет время», – подытожила знаменитость.

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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 31 Дек 2019 в 2:41 PST



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Последнее: Артистка заметила, что об Алине уже было сказано столько всего, что в дальнейшем высказываться о девушке уже просто глупо. Кроме того, Ермошкина высказала мнение, что когда спортсменов критикуют те, кто сам весьма далек от спортивной тематики, это выглядит несколько комично. «После заявления Алины Загитовой о приостановке своей спортивной карьеры не высказался только ленивый. На мой […]

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