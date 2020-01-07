Дым от пожаров в Австралии достиг Южной Америки

07.01.2020, 3:37, Новости дня

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над центром и югом Чили, информирует чилийская метеорологическая служба MeteoChile.

«На изображении можно увидеть дым от пожаров в Австралии. Воздушный поток донес дым до Чили и Аргентины», – сообщила метеослужба MeteoChile в Twitter.

#humo #incendiosforestales#AustralianBushfire pic.twitter.com/hutnrX6hWP

— MeteoChile (@meteochile_dmc) January 6, 2020

Напомним, в Австралии лесные пожары уничтожили более 10% территории национальных парков в штате Новый Южный Уэльс, в том числе около 20% района больших Голубых гор, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



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