СМИ сообщили о начале вывода американских войск из Ирака, глава Пентагона опроверг

6 января ряд СМИ, в том числе Reuters, опубликовали письмо, которое якобы прислали американские военные в Минобороны Ирака.

В нем говорится, что силы международной коалиции под руководством США намерены покинуть страну и начинают перебазирование.

Министр обороны США Марк Эспер заявил журналистам, что «не было никакого решения покинуть Ирак».

Глава Пентагона не смог объяснить, откуда взялось письмо.

Журналистка Sky News Дебора Хейнс сообщила в Twitter, что ей рассказали, что половина военных коалиции во главе со США, которые находятся в районе Багдада, покинут базу и перебазируются – часть в другие регионы Ирака, часть на территорию Кувейта.

I was told about half of the US-led coalition troops at the base in Baghdad’s Green Zone will be staying put and around the other half (several hundred) are relocating to elsewhere in Iraq and across the border in Kuwait

— Deborah Haynes (@haynesdeborah) January 6, 2020

Журналистка The Washington Post Лиз Слай написала в Twitter, что, по данным военных, письмо – на самом деле черновик, и опубликовали его ошибочно.

General Milley has just said the letter regarding troop movements out of Iraq was a draft, and releasing it was a «mistake.» It was however delivered to the Iraqi military. It seems the U.S. military is as confused as everyone else about what their intentions are.

— Liz Sly (@LizSly) January 6, 2020

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент 5 января проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В тот же день коалиция во главе с американцами приостановила операцию «Непоколебимая решимость» против ИГИЛ в Ираке.

