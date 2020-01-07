Мнение: Фальшивые причины авиакатастроф

Подбирая «хвосты» за 2019 год, посмотрел на канале Пивоварова (отличный журналист со «старого», классного НТВ, по-моему, птенец гнезда «Намедни») его видеорасследование по катастрофе Ту-154, летевшего в Сирию. Катастрофа была 3 года назад, запомнилась крайне непристойным шабашем «прогрессивной общественности», которая практически откровенно ПРАЗДНОВАЛА гибель «доктора Лизы», а самые отмороженные еще заодно радовались и смерти хора имени Александрова — так, словно погибли какие-то смертельные враги всего прогрессивного человечества и их личные.

Ну, скоты со всех сторон, что тут поделать — такая страна. Одни горько рыдают и скрежещут зубами, когда дают Нобелевскую премию Светлане Алексиевич — потому что не могут перенести, когда у «врага» появляется повод для радости; другие скачут стаей бандарлогов и радостно ухают, когда у других «врагов» есть повод для печали. Понятно, что у тех и других — «вынужденная беспомощность» в терминальной форме, оба «лагеря» предельно четко понимают, что их чувства и интересы никому не интересны и вся «большая жизнь» идет сама по себе и мимо них… но все равно противно. Толика самоуважения все ж никому не мешает.

Но я бы отметил два интересных момента. Во-первых, как раз в конце прошлого года российские «правоохранительные органы» набрались уже смелости… и просто закрыли «дело о крушении Ту-154» под прямым и откровенным предлогом — «отсутствие события преступления». СК велел всем считать, что был «несчастный случай» — и концы в воду. «Дальше — тишина».

При этом Пивоваров своим расследованием, в предельно, я бы сказал, корректной форме, не делая никаких обязывающих заявлений, но чрезвычайно убедительно показывает, что версия про «несчастный случай» — полная туфта, в которую к тому ж не верит НИКТО. И вот это, пожалуй, самый поразительный тренд 2019 года касательно поведения властей: они наконец совсем не перестали стесняться. Я даже не знаю, что это. Лень? Наглость? Тоска? Даже не стараются соблюсти какую-то видимость — просто врут в глаза. «Несчастный случай», — и утритесь.

Хотя, конечно, ежу понятно, что там не командир вдруг взбесился и положил самолет через 40 с после взлета в воду при всех исправных приборах; самолет — о чем и говорили с самого начала — был зверски перегружен чем-то очень интересным, которое летело в Сирию под прикрытием «гражданского рейса» и то ли не вовремя взорвалось, то ли просто было слишком тяжелым. Но из-за «сверхсекретности» официальные «расследователи» эту версию не то что не изучали — ее было запрещено даже упоминать.

Чистая Африка, в общем. Представители народонаселения, которые в этом месте начинают что-то бормотать про «поделом доктору Лизе, она не ценила безмерный подвиг солдат АТО» или там «она бы наверняка поддерживала Трампа и была против феминизма» — просто пытаются вопреки пугающей реальности убедить сами себя, что, мол, «да, мы живем в Африке, тут каннибализм, но каннибалы едят только противников прогресса и толерантности — и вот таким парадоксальным образом все равно торжествует прогресс!».

Но еще один маленький момент совсем меня поразил: рассказывая про Ту, ближе к концу ролика Пивоваров вдруг почти мимоходом объявил (и потом даже привел высказывание авиатора-эксперта), что и с недавней «посадкой Эйрбаса на кукурузное поле» (летом этого года) тоже, мол, все обстоит совсем не так, как оно прозвучало в официальной версии. Официальная версия, напомню — это опять же безмерный подвиг, только на этот раз экипажа самолета, которые сумели посадить самолет с неработающими двигателями, «так как в двигатели попали птицы-чайки, обитающие на несанкционированной свалке возле аэропорта Жуковский». Летчикам на второй или третий день после аварии Путин присвоил звание Героев России (я об этом писал в этом блоге).

Так вот Пивоваров почти открытым текстом в этом ролике говорит, что и с Эйрбасом все было совсем по-другому! Но, заинтриговав, так и не рассказывает никакой другой версии.

Блин, я заинтересовался. Как раз по поводу «Героев-летчиков» с Эйрбаса у меня летом был текст аж на 330 тысяч дочитываний, где, я получается, тоже невольно принял участие в кампании по дезинформации, так как описывал там именно официальную версию героизма.

А ведь возможно, что дело действительно было нечисто. В том деле я еще тогда невольно обратил внимание на три обстоятельства, заставляющие задуматься. Во-первых — да, странная поспешность Путина с присвоением звания Героя России. Почему так быстро — буквально через несколько дней после аварийной посадки? К чему была спешка? Путин стал таким импульсивным — или надо было этими «звездами Героев» придавить любые альтернативные трактовки, как могильной плитой?

Второе, что удивило — то, как быстро с пресловутого «куукурузного поля» убрали ВСЕ остатки Эйрбаса. Там было что-то просто нереальное — весь этот самолет (он же был почти не поврежден, потому и жертв не было) РАЗРЕЗАЛИ на части и вывезли их буквально в течение 3-5 дней после катастрофы. Об этом сообщали в СМИ: подогнали спецтехнику, рабочих, три дня — и готово. КАК ЭТО?? Блин, это же Россия, вашу мать! В России так не бывает! У нас ничего не делают быстро, это нонсенс! Но вот факт.

И, наконец, третье, тоже странное — те самые «птицы от свалки», которые вроде бы и стали причиной аварии. Что стало с ними? Со свалкой? Кого наказали за то, что устроил свалку, приманил чаек и стал причиной столь масштабной аварии, в которой только чудом не погибло несколько сот человек? Не знаю, как вы, а я вот с момента катастрофы больше НИЧЕГО не слышал ни о свалке, ни о чайках, ни о наказанных. Просто — ноль. И даже интересно — а как же там теперь в Жуковском? Что с чайками? Летают? Или нет, извели? А свалка? «Был ли мальчик», словом?

Ничего, по обыкновению, неизвестно. «Летчики — герои», и, опять же, тишина. Тоже странность.

Но о том, какая же РЕАЛЬНАЯ причина — остается только гадать. Может быть, дело было не в чайках, а в какой-то конструктивной неисправности в самом Эйрбасе? «Что-то пошло не так», и летчики буквально чудом не разбились, но если предавать огласке истинные причины, это бы привело к большим неприятностям у у всего концерна Airbus? Хмм…

Можете добавлять свои версии. Пивоваров задал действительно нелегкую загадку.

Источник: Размышления вольного социолога

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