Поклонники Анастасии Заворотнюк нашли нестыковки в истории ее борьбы с раком

Поклонники звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк нашли нестыковки в истории ее болезни. Многие стали замечать, что в Сети появляются только архивные снимки знаменитости, учитывая и последнюю публикацию с новогодним поздравлением.

Родные Анастасии Заворотнюк накануне Нового года опубликовали на странице поддержки артистки ее снимок, а также передали фанатам слова благодарности за их поддержку и участие. Однако теперь многие стали сомневаться в тяжелой болезни звезды, якобы списывая все на то, что в Сети показывают только архивные снимки актрисы, а вот узнать правду о ее состоянии или получить нынешние снимки из больницы не могут даже СМИ.

Несколько раз фанаты в комментариях обращались к семье Анастасии Заворотнюк с просьбой не скрывать борьбу знаменитости с недугом, если, как пишут СМИ, у нее опухоль головного мозга, это вряд ли можно вылечить, уверены поклонники. Тем не менее, родственники «прекрасной няни» продолжают скрывать факты и отмечают, знаменитость просто не хочет, чтобы ее видели больной.

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