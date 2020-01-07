Психотерапевт объяснил причину болезни Кристины Асмус

Как известно, популярная актриса Кристина Асмус перед Новым годом пожаловалась на плохое самочувствие, а затем и вовсе попала в больницу, лечение продолжается до сих пор. По мнению российского психотерапевта Евгения Крайнова, знаменитость оказалась на больничном из-за стресса.

По словам Асмус, она перенесла неизвестную острую инфекцию, что и привело к такому непростому и длительному процессу лечения. Крайнов предположил, что состояние знаменитости начало ухудшаться на фоне критики после её роли в киноленте «Текст», где она сыграла в откровенной сцене с актёром Иваном Янковским. Психотерапевт заявил, что актрису можно считать очень хрупкой и ранимой женщиной, поэтому всеобщая травля могла сказаться на ней только негативным образом.

Эксперт советует ей проводить как можно больше времени вместе с семьей и друзьями. В целом, подобную волну критики далеко не всегда выдерживают даже самые стрессоустойчивые люди, подытожил Крайнов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Судя по фотографиям с похорон, мертвый генерал Касем Сулеймани вполне может стать для США куда большей головной болью, чем живой… Ирак уже попросил США «с вещами на выход». Правда Трамп заявил, что США не покинут Ирак, пока Багдад не расплатится за построенную в стране авиабазу. Можно подумать, что Ирак просил США построить эту базу… В […]