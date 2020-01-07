Apple продемонстрировала возможности камеры iPhone 11 Pro

Компания Apple продемонстрировала возможности камеры своего нового смартфона iPhone 11 Pro. В ролике, опубликованном гигантом, показаны разные модификации льда и пламени.

Видео по заказу Apple было создано дизайнерами Донгхун Джуном и Джеймсом Торнтоном из Incite. Он получил название «Fire & Ice». В кадре появляются разные формы льда и пламени, при этом меняется окружение объектов. Таким образом разработчики хотели показать феноменальные возможности датчика камеры нового устройства.

Ранее компания выпустила три подобных ролика, которые демонстрируют возможности видеокамер ее смартфонов, но это первый ролик, который снят на iPhone 11 Pro.

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