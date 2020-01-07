Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году иранском авиалайнере

Президент Ирана Хасан Роухани в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа напомнил об авиакатастрофе 1988 года, когда ВМС США сбили иранский авиалайнер, в результате чего погибли находившиеся на его борту 290 человек.
В ответ на обещание Трампа нанести удары по 52 иранским объектам в случае любого потенциального нападения со стороны Ирана Роухани призвал «не забывать о числе 290 (число погибших в авиакатастрофе 1988 года – прим. ВЗГЛЯД)», передает ТАСС.
«Тот, кто помнит число 52, не должен забывать о числе 290. Никогда не угрожайте иранскому народу», – сообщил Роухани.
Число 52 связано с захватом заложников в посольстве США в Иране 4 ноября 1979 года, когда во время революции было захвачено американское посольство в Тегеране. Захватчики требовали от Вашингтона выдать находившегося в США бывшего шаха Мохаммеда Резу Пехлеви Ирану для проведения суда над ним и вернуть вывезенные им богатства. 52 из 66 сотрудников американского посольства 444 дня находились в заложниках и были освобождены только 20 января 1981 года.
Ранее Трамп пригрозил Ирану «непропорциональным» ударом.
Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны. Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях убийства генерала Сулеймани для США.
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