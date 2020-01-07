Quartz — нацбезопасности США угрожают китайские «туристы»

Китай всё чаще вовлекает в разведывательные операции на территории США собственных рядовых граждан: простые китайцы, въезжая в Америку в качестве туристов, занимаются сбором данных и тайно вывозят из страны запрещённое к экспорту военное оборудование. О «нетрадиционном» подходе Поднебесной к шпионажу и «методе тысячи песчинок» на примере одного из пойманных на попытке контрабанды граждан КНР пишет американское интернет-издание Quartz.



Reuters

28 июня 2019 года житель Китая Ли Циншань прибыл в штат Калифорния самолётом по 10-дневной туристической визе. Уже на следующий день после прилёта ли отправился на арендованном автомобиле в район города Сан Диего, где встретился с человеком, которого в материалах американского суда называют исключительно как «А.Б.», дабы приобрести у него несколько образцов запрещённого к вывозу из США военного оборудования. Про инцидент, о котором стало известно только сейчас, подробно рассказывает в своей статье американское интернет-издание Quartz, журналисты которого смогли получить судебные материалы по делу Ли.

Среди предметов, которые намеревался приобрести китаец, фигурировала в том числе и портативная радиостанция AN/PRC 152A Falcon III производства компании Harris Corporation, говорится в материале Quartz. Данная радиостанция, которая «обеспечивает для американских военнослужащих в полевых условиях связь, защищённую аттестованным Агентством национальной безопасности шифрованием», входит в специальный «Перечень военного оборудования США» (United States Munitions List), а следовательно подпадает под ряд нормативных требований в области международной торговли оружием — то есть, такие станции запрещается вывозить с территории США без специальной лицензии, которая выдаётся Государственным департаментом.

Как пишет Quartz, Ли договорился приобрести у Falcon III А.Б. За 50 тыс. юаней (442,8 тыс. рублей). Китаец знал, что его партнёр уже находится под следствием в связи c нарушением экспортного законодательства и, согласно материалам суда, полагал, что А.Б. «пытается избавиться от радиостанции в свете своих проблем с законом». Ли рассказал А.Б., что планирует отвезти радиостанцию в мексиканскую Тихуану, расположенную примерно в 30 минутах езды от Сан Диего, дабы затем отправить оборудование в Китае; по некоторым данным, китаец считал, что это позволит ему обойти американские законы. Ли отдал А.Б. $600 в качестве аванса за Falcon III, после чего вышел со склада, где проходила их встреча, забрав станцию с собой в плечевой сумке.

По данным Quartz, в судебных документах не уточняется, сотрудничал ли А.Б. с правоохранительными органами, или же они узнали о планах Ли в ходе слежки за американцем, однако известно, что агенты ФБР уже ждали китайца прямо на выходе со склада — и он был немедленно задержан. При себе у него обнаружили ещё одну радиостанцию Falcon III, несколько антенн, карту памяти, а также план расположенной поблизости военно-морской авиабазы Норт-Айленд, где базируются два американских авианосца. Согласно показаниям сотрудников ФБР по делу Ли, китаец сразу же признался во всём во время допроса, заявив что достать Falcon III ему поручил некий «связной», который, по словам Ли, являлся офицером Народно-освободительной армии Китая. Как поведал Ли, офицер передал ему целый список военного оборудования, которое он должен был приобрести во время поездки в США.

Менее чем через две недели с момента ареста Ли большое жюри федерального суда США предъявило китайцу официальные обвинения в попытке вывезти военное оборудование без соответствующего разрешения — а в сентябре обвиняемый полностью признал свою вину. По этому обвинению Ли грозит до 20 лет тюрьмы, а также штраф размером до $1 млн. В декабре прошлого года Следственное управление ВМС США конфисковало все личные вещи Ли, которые тот имел при себе в момент ареста, включая iPhone 10 XS Max, при помощи которого обвиняемый, по собственным словам, договорился о приобретении радиостанции, а также $2844 наличными, предназначавшиеся для нелегального приобретения военного оборудования. В настоящий момент Ли остаётся под стражей; судебное заседание по его делу состоится 7 февраля.

Как подчёркивается в статье Quartz, дело Ли стало лишь одним из целой серии недавних инцидентов с китайскими гражданами, представшими перед судом по обвинению в шпионаже в пользу Пекина — и хотя сам Ли был задержан американскими властями, он, «по мнению экспертов, воплощает собой ту актуальную и растущую угрозу, которую представляет Китай для нацбезопасности США».

Почти ровно год тому назад глава Национального центра контрразведки при Бюро директора национальной разведки США Уильям Эванина — одно из первых лиц американской контрразведки — уже бил тревогу по поводу китайских шпионов. «Китай — это номер один, — говорил Эванина в интервью с бывшим замдиректора ЦРУ Майклом Мореллом, опубликованном в одном из американских подкастов. — В долгосрочной перспективе он однозначно является самой большой и серьёзной угрозой для нашей национальной безопасности, остальные и рядом не стоят». Эванина тогда отмечал, что Пекин стал наращивать усилия в плане «нетрадиционных методов сбора информации», «в массовом порядке» отправляя «в поле» инженеров, предпринимателей и студентов.

Как пояснил в беседе с корреспондентом Quartz бывший сотрудник контрразведывательного подразделения ФСБ Янош Ньюман, в 2008 году бежавший в США, дело Ли представляет собой «типичный пример» методики, которая применяется китайской разведкой сегодня — по его словам, Пекин для достижения геополитических целей регулярно прибегает к помощи частных компаний и использует гражданских лиц в качестве «внештатных агентов». «Использование спецслужбами таких агентов для вывоза оборудования и технологий, экспорт которых в США запрещён — это стандартная схема, — цитирует Ньюмана издание. — Скорее всего Ли был лишь одним из нескольких агентов, отправленных китайской стороной в Америку с аналогичным заданием. Для проведения подобных операций используют сразу несколько агентов, дабы увеличить шансы на успешный исход».

Бывший сотрудник ЦРУ, Разведывательного управления минобороны США и Бюро дипломатической безопасности Госдепа Николас Эфтимиадес, который считается одним из ведущих американских экспертов по китайской разведке, отметил в интервью Quartz, что задание, в котором участвовал Ли, представляло собой «крайне целенаправленную операцию по сбору данных», и что главной целью китайского гражданина было «проникнуть в США и выехать из страны до того, как власти поймут, что происходит». Впрочем, в данном случае, контактное лицо китайского агента — тот самый А.Б. — уже находилось под наблюдением ФБР, и когда Ли появился в их поле зрения, он сразу же «попал в ловушку», добавил Эфтимиадес. Как подчеркнул эксперт, операция с участием Ли была отнюдь не первой попыткой Пекина заполучить Falcon III — в частности, в 2009 году в США были осуждены трое китайских агентов, которые попытались вывезти более раннюю модель этой радиостанции.

По словам Эфтимиадеса, в Америке можно приобрести и гражданскую версию Falcon III, однако её китайцы уже «скопировали», а потому особенного интереса для разведки Поднебесной она не представляет. Между тем, как предположил эксперт, хотя Китай и «известен тем, что копирует ворованные технологии», в данном случае основной целью Пекина было не это. «На эту радиостанцию устанавливается загружаемое программное обеспечение. Если бы я был плохим парнем, я бы постарался точно узнать, как и когда загружается это ПО, ведь такая загрузка вероятно осуществляется из какой-то центральной точки. А если внедриться в этот канал передачи, то теоретически будет можно загрузить такое программное обеспечение, которое обеспечит доступ к зашифрованным секретным переговорам», — передаёт его слова Quartz.

По мнению аналитика, «небрежность», которую проявил Ли, указывает на то, что он был именно гражданским лицом, завербованным китайской разведкой: как рассуждает Эфтимиадес, если бы он был полноценным разведчиком, то все замешанные в операции лица — включая и его контактное лицо, у которого китаец намеревался приобрести оборудование — прошли бы тщательный контроль, а перед отправкой агента в США ему был бы обеспечен защищённый канал связи. Вместе с тем, как полагает эксперт, операция Ли без всяких сомнений была инициирована на государственном уровне — в этом, в частности, признавался и сам житель КНР, — что вполне вписывается в «всеобщественный подход к шпионажу», используемый сейчас Пекином.

Как поясняет обозреватель Quartz, этот подход в своей колонке для The New York Times описывал бывший эксперт ФБР по Китаю Пол Мур, называвший подобную стратегию «методом тысячи песчинок». «Если цель шпионов — пляж, то русские отправят туда подлодку, тёмной ночью высадят с неё на берег водолазов, соберут несколько вёдер песка и отвезут их обратно в Москву, — писал Мур. — США используют спутники и соберут кучу данных. Ну а китайцы отошлют тысячу туристов, каждому из которых будет поручено забрать с собой всего одну песчинку — а когда эти туристы вернутся, их попросят вытряхнуть свои полотенца. И в итоге больше всего про песок будут знать как раз китайцы».

По словам Николаса Эфтимиадеса, китайские граждане, участвующие в шпионских операциях Пекина, выигрывают от подобных отношений с государством двумя путями: во-первых, за ценную информацию им хорошо платят, а во-вторых, они укрепляют собственную репутацию в глазах властей, что в будущем может обернуться повышением по службе, дополнительными связями и, конечно, увеличением постоянного дохода.

Как полагает аналитик, для более эффективного противодействия шпионским операциям Поднебесной, американский контрразведывательный аппарат срочно нуждается в реформах. По мысли эксперта, федеральному правительству стоит для начала наладить гораздо более тесное партнёрство с промышленниками — ФБР, а также министерства внутренней безопасности и торговли предпринимают попытки укрепить связи с частным сектором уже сейчас, но такие инициативы слишком затратны в плане средств и времени и вредят спецслужбам, поскольку им приходится переводить агентов «с улиц в офисы для проведения совещаний».

Важно и обновлять законодательство об авторских правах, а также «Закон о регистрации иностранных агентов» (FARA), в соответствии с которым все лица, ведущие в США деятельность в пользу иностранного правительства, обязаны регистрироваться в качестве иностранных агентов в американском минюсте и уведомлять федеральное правительство страны о том, на кого они работают, полагает Эфтимиадес. По даным Quartz, многие эксперты действительно критикуют FARA, поскольку он был принят ещё в 1938 году в целях «противодействия нацистской пропаганде» и с тех пор почти не менялся, а потому не учитывает многие более актуальные вещи — в том числе социальные сети, а также «размытие границ между частным сектором и правительством, произошедшее в таких странах, как Китай или Россия».

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Последнее: Китай всё чаще вовлекает в разведывательные операции на территории США собственных рядовых граждан: простые китайцы, въезжая в Америку в качестве туристов, занимаются сбором данных и тайно вывозят из страны запрещённое к экспорту военное оборудование. О «нетрадиционном» подходе Поднебесной к шпионажу и «методе тысячи песчинок» на примере одного из пойманных на попытке контрабанды граждан КНР пишет […]