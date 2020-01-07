Обнажившаяся Орлова выставила напоказ свои кокосы

Знаменитость отметила новогодние каникулы вместе с родственниками в Таиланде. Телеведущая гуляла по пляжу, купалась в море и посещала рестораны. На одном из последних снимков, опубликованных в социальных сетях, Ольга Орлова позирует в бикини. Обнаженную грудь звезда прикрыла двумя большими кокосами.
В подписи к посту артистка рассказала, что искренне не понимает людей, которые оставляют негативные комментарии под фотографиями. «Вот если мне человек не интересен – я на него и не подписываюсь. И уж тем более не стану заходить на его страницу, чтобы написать гадость», – поделилась мыслями звезда.
Ольга Орлова добавила, что решила ограничить доступ к комментированию записей тем, кто не подписан на ее аккаунт. «Хочу общаться только с теми, кому интересна я и моя жизнь! Для вас я всегда на связи. Я уверена, что на этой странице только умные, веселые и с чувством юмора!», – добавила она.
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Поклонники поддержали решение телеведущей. Многие признались, что не понимают, какую цель преследуют злопыхатели. «Это как «я гналась за вами три дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны», – отметил один из подписчиков. «Да! Это мое любимое выражение», – ответила ему Ольга Орлова.
Другие пользователи пришли в восторг от фигуры знаменитости. Они поинтересовались у ведущей «Дома-2», как ей удается оставаться в такой прекрасной форме. «Выглядите просто великолепно», «Идеальная», «Сногсшибательная красотка», – написали восхищенные поклонники.
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Последнее: Знаменитость отметила новогодние каникулы вместе с родственниками в Таиланде. Телеведущая гуляла по пляжу, купалась в море и посещала рестораны. На одном из последних снимков, опубликованных в социальных сетях, Ольга Орлова позирует в бикини. Обнаженную грудь звезда прикрыла двумя большими кокосами. В подписи к посту артистка рассказала, что искренне не понимает людей, которые оставляют негативные комментарии […]
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