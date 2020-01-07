«Крепостные, холопы». В Москве Жириновский раздавал деньги прохожим. Видео

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Видео: Sasha Rose / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Нефтегазовая компания Chevron со штаб-квартирой в США вывела с территории Ирака своих американских сотрудников, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя компании. По словам представителя Chevron, эвакуация американских сотрудников компании с территории Ирака была предпринята в качестве «меры предосторожности» в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС. «[Обеспечение] безопасности наших сотрудников и объектов является […]
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