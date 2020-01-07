Глава Пентагона опроверг сообщение о выводе войск США из Ирака

07.01.2020, 1:19, Новости дня

Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Ирака, сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

Министр обороны США заверил, что «[никакого] решения покинуть Ирак нет», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По словам главы Пентагона, ему ничего неизвестно о письме, которое, по данным Reuters, было передано штабом международной операции «Непоколебимая решимость» иракским военным.

«Я не знаю, что это за письмо», – сказал министр. «Мы выясняем, откуда это пришло, но решения покидать Ирак нет. Точка», – подчеркнул Эспер.

Напомним, по данным Reuters, возглавляемая США международная коалиция ранее уведомила власти Ирака о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории этой страны.

Ранее парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях убийства генерала Сулеймани для США.



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Последнее: Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Ирака, сообщил глава Пентагона Марк Эспер. Министр обороны США заверил, что «[никакого] решения покинуть Ирак нет», передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По словам главы Пентагона, ему ничего неизвестно о письме, которое, по данным Reuters, было передано штабом международной операции «Непоколебимая решимость» иракским военным. «Я не знаю, […]

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