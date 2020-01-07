«Слідство.Інфо» опубликовало фамилии 44 человек, которых передали в ОРДЛО во время обмена

6 января «Слідство.Інфо» опубликовало список из 44 человек, которых Украина передала боевикам ОРДЛО 29 декабря 2019 года в ходе обмена на удерживаемых там украинцев.

В этом перечне 27 граждан Украины, 14 граждан РФ, два гражданина Беларуси и один гражданин Бразилии.

Граждане Украины:

1. Эдуард Бондаренко, фигурант дела об убийстве украинского контрразведчика, полковника Александра Хараберюша;

2. Сергей Пастухов, фигурант дела об убийстве Хараберюша;

3. Аббасов Рустам Нуридин Оглы, по данным следствия, готовит теракт в Мариуполе;

4. Сергей Петриков, по данным следствия, готовил теракт в Мариуполе;

5. Марина Ковтун, фигурант дела о взрыве в харьковском пабе «Стена»;

6. Вячеслав Чумак, фигурант дела о терактах на железной дороге возле Харькова;

7. Владимир Дворников, обвиняемый по делу о взрыве на шествии в Харькове;

8. Сергей Башлыков, обвиняемый по делу о взрыве на шествии в Харькове;

9. Виктор Тетюцкий, обвиняемый по делу о взрыве на шествии в Харькове;

10. Игорь Джадан, обвиняемый в сепаратизме и причастности к терроризму, участник антимайдана в Харькове;

11. Вячеслав Евтухов, дело о «харьковских партизанах»;

12. Сергей Веселов, дело о «харьковских партизанах»;

13. Дмитрий Волошко, дело о «харьковских партизанах»;

14. Константин Калашников, фигурант дела о взрыве моста на железной дороге в Одесской области;

15. Владислав Долгошея, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;

16. Руслан Долгошея, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;

17. Николай Казанский, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;

18. Олег Мазур, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;

19. Николая Селятенко, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;

20. Николай Дубина, фигурант дела о взрыве на железной дороге в Запорожской области;

21. Катерина Фотьева, фигурант дела о терактах в Одессе;

22. Александр Шевцов, фигурант дела о терактах в Одессе;

23. Игорь Удовенко, фигурант дела о терактах в Одессе;

24. Евгений Подмазко, фигурант дела о терактах в Одессе;

25. Владимир Грубник, фигурант дела о взрыве возле одесского Управления СБУ;

26. Мирослав Мельник, фигурант дела о взрыве автомобиля в центре Одессы;

27. Николай Рубан, фигурант дела о взрыве на блокпосту украинских военных.

Граждане России:

28. Валерий Гратов, полковник, боевик;

29. Лариса Чубарова, известная как террористка «Тереза»;

30. Александр Дакар, в 2017 году пытался убить добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева;

31. Руслан Гаджиев, боевик;

32.. Олег Даронин, боевик;

33. Владислав Макаров, фигурант дела о шпионаже;

34. Шамиль Мулиев, боевик;

35. Сергей Петров, боевик;

36. Мурат Джимиев, фигурант дела о попытке теракта возле Верховной Рады в 2017 году;

37. Василий Кусакин, боевик;

38. Николай Покусаев, боевик;

39. Евгений Шаталов, боевик;

40. Максим Сливко, фигурант дела о попытке теракта в Киеве в 2015 году;

41. Анатолий Бусыгин, фигурант дела об убийстве в Мариуполе.

Граждане Беларуси:

42. Дмитрий Новиков, боевик;

43. Олег Ткачук, участник событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Гражданин Бразилии:

44. Рафаэль Лусварги, боевик.

«Слідство.Інфо» отмечает, что это первая часть полного списка переданных в ОРДЛО людей.

«Кроме боевиков и предателей, мы обнаружили в этом перечне немало лиц с чисто уголовными преступлениями, которые произошли за пределами зоны боевых действий и не имеют отношения к войне. Информацию о них мы обнародуем в следующей публикации», – сказано в сообщении.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 6 января «Слідство.Інфо» опубликовало список из 44 человек, которых Украина передала боевикам ОРДЛО 29 декабря 2019 года в ходе обмена на удерживаемых там украинцев. В этом перечне 27 граждан Украины, 14 граждан РФ, два гражданина Беларуси и один гражданин Бразилии. Граждане Украины: 1. Эдуард Бондаренко, фигурант дела об убийстве украинского контрразведчика, полковника Александра Хараберюша; 2. […]