Гаджеты: Открыты сверхлегкие планеты с плотностью идентичной сахарной вате



Исследователи далеких планет периодически сталкиваются с крайне необычными явлениями, выходящими за рамки человеческого восприятия. Одним из последних таких открытий стали «планеты-пуховики» — новый молодой класс экзопланет, с плотностью, приближающейся к плотности знакомой всем сахарной ваты. При этом эти сверхлегкие гиганты в десятки раз превышают по размерам нашу Землю.

Первые планеты со сверхлегкой плотностью были обнаружены в 2012 году в системе Kepler 51. Используя возможности космического телескопа NASA Хаббл, астрономы через два года смогли оценить параметры планет, которые вызвали недоумение. В соответствии с вычислениями три гиганта, размеры которых сопоставимы с размерами «нашего» Юпитера весят меньше 0,01 его массы.



Более точные изменения или изучение поверхности планет не позволяет высокая облачность, окутывающая небесные тела. Астрономы заявляют, что может сложиться впечатление, что планета состоит из одной атмосферы. Одной из гипотез низкой плотности планет является предположение о небольшом астрономическом возрасте планет, составляющем только 500 млн лет, в отличие от 4,6 млрд лет существования Солнца.

При этом планеты постепенно приближаются к «своей» звезде, что неминуемо приведет к утрате атмосферы. Тем не менее, вывод на орбиту нового телескопа NASA Джеймса Уэбба, с системой работающей на инфракрасном свете позволит детальней изучить атмосферу таинственных «пуховых планет».

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Последнее: Исследователи далеких планет периодически сталкиваются с крайне необычными явлениями, выходящими за рамки человеческого восприятия. Одним из последних таких открытий стали «планеты-пуховики» — новый молодой класс экзопланет, с плотностью, приближающейся к плотности знакомой всем сахарной ваты. При этом эти сверхлегкие гиганты в десятки раз превышают по размерам нашу Землю. Первые планеты со сверхлегкой плотностью были обнаружены […]