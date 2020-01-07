Гаджеты: В США создан альянс по квантовым вычислениям (3 фото)

Практическое использование квантовых компьютеров, производительность которых значительно превосходит классические компьютеры, может коренным образом изменить информационные технологии и программное обеспечение. Для повышения эффективности разработки технологий необходимых квантовых компьютеров ученые США создали альянс по квантовым вычислениям.
Обеспечивать ускорение прогресса в квантовой информатике будут специалисты из ведущих университетов Соединенных Штатов, такие как Университет Мэриленда, Университет Дьюка, Гарвардский университет, Университет Колорадо в Боулдере, Университет Беркли, Калифорнийский технологический институт, Лаборатория Линкольна Массачусетского технологического института, Массачусетский технологический институт и Университет Нью-Мексико. Во главе вновьсозданной организации Quantum Information Edge выступят Национальная лаборатория Лоуренса Беркли и Национальные лаборатории Сандия.
По заявлению главы подразделения работающего над проблемами квантовых исчислений в лаборатории Беркли, создание альянса поможет ускорить продвижение исследований квантовых компьютеров, обеспечивая поиск решений для практического применения качественно новых устройств в различных областях техники, науки и производства.
Альянс Quantum Information Edge будет решать комплексную задачу создания полноценных квантовых систем, а не отдельных ее компонентов. Такой подход обеспечит расширение возможностей квантовых компьютеров и повысит эффективность от инвестиций в эту инновационную область. Основной задачей ученых станет создание систем предназначенных для решения реальных задач, а не демонстрации теоретических возможностей новых технологий.
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