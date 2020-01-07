Мнение: Олух думской сборки

Очередное доказательство некомпетентности депутатов нерушимого блога ЕР-СР-КПРФ-ЛДПР пришло из Госдумы.

Допустим, что обычные зрители могли перепутать состав молодежных команд на чемпионате мира по хоккею в 2011 и 2020 годах. И начать поздравлять сборную Россию с победой, одержанной в 2011 году в матче, показанном на «Матч-ТВ». В то время как нынешняя российская «молодежка» заняла второе место, проиграв сборной Канады. О чем можно было узнать из трансляции «Первого канала».

Но как мог спутать две сборные «профи» — жириновец Дегтярев, депутат Госдумы, глава комитета по физкультуре и спорту?! Уж он-то, «сокол Жириновского», «за Россию пасть порву» должен был догадаться по фамилиям на майках игроков, что на самом деле происходит. Владимир Тарасенко, например, с 2012 года играет в «Сент Луисе» и давно уже не молодежь. Но Дегтярев не догадался и выдал в соцсетях поздравление 2011 году:

«Настоящая «красная машина»! Русская сборка! Показали настоящий характер! Молодцы».

Вот такой замечательный председатель комитета по спорту в нашей хоккейной державе. Родного спорта, оказывается, не знает. Олух думской сборки.

На фото: жириновец Дегтярев хорошо разбирается в долларах. Не спутает их с рублями.

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Источник: СерпомПо

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