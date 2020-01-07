Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Киев

Госсекретарь США Майк Помпео 6 января обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос переноса его визита в Киев. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортагус.

«Помпео обсудил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским перенос своей поездки в Украину. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и госсекретарь поблагодарил Украину за осуждение нападения на посольство США в Багдаде», – сказано в сообщении.

Кроме того, Ортагус отметила, что Помпео подтвердил «решительную поддержку» Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и «подчеркнул важность долгосрочного стратегического партнерства» стран.

Пресс-служба президента Украины об этой беседе пока не сообщала.

Визит Помпео в Украину, Беларусь, Кипр, Казахстан и Узбекистан был запланирован на 3–7 января. Госсекретарь США отменил поездку «для продолжения наблюдения» за ситуацией в Ираке, заявила Ортагус 1 января.

В Киеве 3 января Помпео должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Госсекретарь США планировал поездку в Киев в знак поддержки Вашингтона, писала Politico.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, в аэропорту его встречали тысячи людей.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

5 января в Ираке коалиция во главе с Соединенными Штатами приостановила операцию «Непоколебимая решимость» против ИГИЛ, НАТО временно остановил работу учебной миссии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Госсекретарь США Майк Помпео 6 января обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос переноса его визита в Киев. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортагус. «Помпео обсудил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским перенос своей поездки в Украину. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и госсекретарь поблагодарил Украину за осуждение нападения на посольство США […]