Мнение: Прощание с Сулеймани

07.01.2020, 0:41, Разное

В Иране сегодня проходит церемония прощания с Кассемом Сулеймани.
В последний путь Сулеймани отправился через настоящее людское море, которое парализовало центр Тегерана.
Проститься с национальным героем Ирана вышли более 5,5 млн. человек. За всю историю пост-революционного Ирана таких почестей удостаивался лишь имам Хомейни.

Так уходят легенды.

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Иране сегодня проходит церемония прощания с Кассемом Сулеймани.В последний путь Сулеймани отправился через настоящее людское море, которое парализовало центр Тегерана.Проститься с национальным героем Ирана вышли более 5,5 млн. человек. За всю историю пост-революционного Ирана таких почестей удостаивался лишь имам Хомейни. Так уходят легенды. Источник: Colonel Cassad

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика