Мнение: Прощание с Сулеймани

В Иране сегодня проходит церемония прощания с Кассемом Сулеймани.
В последний путь Сулеймани отправился через настоящее людское море, которое парализовало центр Тегерана.
Проститься с национальным героем Ирана вышли более 5,5 млн. человек. За всю историю пост-революционного Ирана таких почестей удостаивался лишь имам Хомейни.
Так уходят легенды.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: В Иране сегодня проходит церемония прощания с Кассемом Сулеймани.В последний путь Сулеймани отправился через настоящее людское море, которое парализовало центр Тегерана.Проститься с национальным героем Ирана вышли более 5,5 млн. человек. За всю историю пост-революционного Ирана таких почестей удостаивался лишь имам Хомейни. Так уходят легенды. Источник: Colonel Cassad
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