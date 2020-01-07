Мнение: Прощание с Сулеймани

В Иране сегодня проходит церемония прощания с Кассемом Сулеймани.

В последний путь Сулеймани отправился через настоящее людское море, которое парализовало центр Тегерана.

Проститься с национальным героем Ирана вышли более 5,5 млн. человек. За всю историю пост-революционного Ирана таких почестей удостаивался лишь имам Хомейни.

Так уходят легенды.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: В Иране сегодня проходит церемония прощания с Кассемом Сулеймани.В последний путь Сулеймани отправился через настоящее людское море, которое парализовало центр Тегерана.Проститься с национальным героем Ирана вышли более 5,5 млн. человек. За всю историю пост-революционного Ирана таких почестей удостаивался лишь имам Хомейни. Так уходят легенды. Источник: Colonel Cassad