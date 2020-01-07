Мнение: Reuters: возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* известила власти Ирака о выводе войск, говорится в послании коалиции командованию совместными операциями в Ираке.
"Силы коалиции будут перемещены по просьбе правительства и парламента Ирака в рамках подготовки к следующему шагу. Из уважения к суверенитету Ирака силы коалиции будут передислоцированы в ближайшие дни и недели… Силы коалиции предпримут все меры, чтобы не предпринимать много шума, поэтому вывод будет происходить в ночные часы", — отмечается в послании.
Ранее парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск из страны после удара по территории вблизи международного аэропорта Багдада, в результате которого погиб видный иранский военачальник Касем Сулеймани. Удар не был согласован с иракскими военными.
https://ria.ru/20200106/156315…
Источник: Конт
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Последнее: Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* известила власти Ирака о выводе войск, говорится в послании коалиции командованию совместными операциями в Ираке. "Силы коалиции будут перемещены по просьбе правительства и парламента Ирака в рамках подготовки к следующему шагу. Из уважения к суверенитету Ирака силы коалиции будут передислоцированы в ближайшие дни и недели… Силы коалиции предпримут […]
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