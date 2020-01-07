«Крепостные, холопы». В Москве Жириновский раздавал деньги прохожим

5 января в Москве лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский раздавал прохожим деньги. Видео происходящего размещено в YouTube.
«Дети, инвалиды, сироты, крепостные, холопы, давай, давай», – комментировал политик.
«Эхо Москвы» отмечает, что Жириновский раздавал купюры в 1000 руб. (около 380 грн).
Радиостанция утверждает, что трансляция раздачи денег велась в Instagram лидера ЛДПР. Сейчас такого видео там в общем доступе нет.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 5 января в Москве лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский раздавал прохожим деньги. Видео происходящего размещено в YouTube. «Дети, инвалиды, сироты, крепостные, холопы, давай, давай», – комментировал политик. «Эхо Москвы» отмечает, что Жириновский раздавал купюры в 1000 руб. (около 380 грн). Радиостанция утверждает, что трансляция раздачи денег велась в Instagram лидера ЛДПР. Сейчас такого видео там в […]
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