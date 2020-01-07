Украинское правительство готово отправить в Австралию 200 спасателей для тушения пожаров

07.01.2020, 0:06, Новости дня

Кабинет Министров сообщил властям Австралии, что Украина готова направить на помощь в тушении пожаров около 200 специально подготовленных сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

6 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил об этом в Facebook. 

«Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральных самолетов. Наши силы ожидают решения австралийской стороны», – написал он. 

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Posted by Arsen Avakov on Esmaspäev, 6. jaanuar 2020

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что сейчас украинское посольство в Австралии выясняет, нет ли граждан Украины среди пострадавших в результате пожаров. 

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября. По состоянию на 6 января общая площадь пострадавших от пожаров регионов составила более 8,4 млн га, уничтожено более 1700 домов, погибли как минимум 24 человека и тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизировали около 3 тыс. военнослужащих. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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