Украинское правительство готово отправить в Австралию 200 спасателей для тушения пожаров

Кабинет Министров сообщил властям Австралии, что Украина готова направить на помощь в тушении пожаров около 200 специально подготовленных сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

6 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил об этом в Facebook.

«Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральных самолетов. Наши силы ожидают решения австралийской стороны», – написал он.

Пожежі в Австралії не залишили байдужими українців. Ми співчуваємо!Уряд України повідомив австралійській стороні про… Posted by Arsen Avakov on Esmaspäev, 6. jaanuar 2020

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что сейчас украинское посольство в Австралии выясняет, нет ли граждан Украины среди пострадавших в результате пожаров.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября. По состоянию на 6 января общая площадь пострадавших от пожаров регионов составила более 8,4 млн га, уничтожено более 1700 домов, погибли как минимум 24 человека и тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизировали около 3 тыс. военнослужащих.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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