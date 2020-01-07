Назван способ снизить риск развития диабета с помощью сна

Эксперты из Великобритании из исследовательской благотворительной организации Diabetes UK рассказали о действенном методе профилактики диабета с помощью обычного сна. При заболевании человек не может нормально спать по ночам, часто встает в туалет и страдает от бессонницы.
По словам британских специалистов, последние исследования подтвердили связь между нарушением сна и сахарным диабетом. Прежде всего нужно следить, чтобы спальное место было удобным, в кровать — большой. Высота подушки при этом должна также приносить удобство, а температуру в комнате лучше оставить на уровне 18 градусов.
Если речь о ночевке вне собственного жилья, то стоит позаботиться об освещении и подавлении шума, для этой цели подойдут повязки и беруши.
Эксперты советуют ложиться спать в одно и то же время, вести подвижный образ жизни и уделять должное внимание физическим нагрузкам. Пациентам с сахарным диабетом очень важно контролировать уровень сахара в крови, так как раннее лечение снижает риск возникновения других проблем со здоровьем.
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