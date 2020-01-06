Возвращение дочери Успенской после серии операций привело народ в восторг

Чуть больше года назад Татьяна неудачно упала с велосипеда,

когда находилась в путешествии по Коста-Рике. После этого девушка пришлось перенести несколько хирургических вмешательств, чтобы восстановить свое здоровье – она сломала челюсть и потеряла несколько зубов. Впрочем, опытные специалисты помогли Плаксиной вернуться в строй.

Последний год Татьяна восстанавливалась. Ее часто можно было заметить на различных процедурах в

клиниках Швейцарии. Завершающий этап реабилитации проходил в Таиланде, а мама поддерживала свою единственную наследницу, как могла. В

беседах с журналистами Успенская неоднократно отмечала, что для нее здоровье

дочери всегда было, есть и будет стоять на первом месте.

Теперь же стало известно, что девушка наконец-то завершила свое лечение. Совсем недавно она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новый снимок, на котором запечатлена поющей на сцене. Татьяна облачена в ярко-желтое платье, на голове у нее платок, закрученный в форме африканского тюрбана, а дополняют этнический образ крупные серьги.

«Пача значит планета», – лаконично подписала фото дочь Успенской. Поклонники же были в восторге от возвращения девушки. Они буквально засыпали ее комплиментами и пожеланиями успеха и здоровья. Некоторые даже назвали Плаксину девочкой, хотя, стоит заметить, девушке уже 30 лет. Впрочем, она выглядит несколько моложе, что нисколько не уменьшает ее красоту.

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Публикация от @pacha_tati 5 Янв 2020 в 3:12 PST

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